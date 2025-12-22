Phát hiện thi thể nữ trên sông Sài Gòn, bàn tay phải có 6 ngón sơn màu đỏ

Đời sống 22/12/2025 10:00

Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân và tìm thân nhân một phụ nữ tử vong, thi thể trôi dạt vào bãi cát ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ. Thi thể được phát hiện tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn nóc hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũ).

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20/12, quản lý bãi cát ven sông Sài Gòn trên đường Nguyễn Thiện Thành (phường An Khánh) đến khu vực bờ sông thì tá hỏa phát hiện thi thể người trôi sông.

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện thi thể nữ trên sông Sài Gòn, bàn tay phải có 6 ngón sơn màu đỏ - Ảnh 1
Do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên công tác xác minh danh tính gặp khó khăn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, qua đó xác định người này không có giấy tờ tùy thân, là nữ, khoảng từ 40-50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương, in họa tiết màu đỏ hình bông hoa, mặc áo khoác ngoài màu đỏ.

Đáng chú ý, bàn tay phải có 6 ngón (tại bàn tay phải vị trí ngón cái bị dị tật thành 2 ngón), những ngón tay và ngón chân đều sơn màu đỏ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo qua đặc điểm nhận dạng, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân vui lòng liên hệ điều tra viên Lý Hải Dương (số điện thoại 090.950.7658 hoặc đến số 9 Võ Nguyên Giáp (phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) để hỗ trợ công tác điều tra.

