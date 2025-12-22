Để em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi 'khóc nghẹn' khi thấy thứ để lại dưới gối

Tâm sự 22/12/2025 21:59

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.

Trước đây tôi không có cảm tình với em chồng lắm. Gia đình tôi vốn dĩ không có điều kiện, đã vậy tháng nào chồng tôi cũng chu cấp cho em gái mấy triệu bạc. Tôi biết chuyện nên thật lòng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cách đây gần một năm, em chồng tôi ly hôn. Vì là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi cô ấy được chia bao nhiêu tài sản, có điều tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn. Đứng trước tình huống đó, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ lại phản đối thì lại mang tiếng không hay.

 

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.

Để em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi 'khóc nghẹn' khi thấy thứ để lại dưới gối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào đã phải trả lại cho em chồng. Rồi những tháng sau, cô ấy cũng không đưa tiền sinh hoạt cho tôi nữa. Có chăng thi thoảng, cô ấy lại mua chút đồ ăn về nhà, tôi nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thiếu thốn kinh tế, lại nghĩ em chồng không biết điều nên bình thường, tôi mua đồ ăn rất đạm bạc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau luộc và lạc rang. Còn em chồng thì biết mình đang ăn nhờ ở đậu nên không phàn nàn câu nào.

Đợt này em chồng tôi bắt đầu làm ra tiền. Cô ấy chủ động nói ra ngoài ở riêng, vợ chồng tôi đồng ý. Bình thường ở chung một nhà thì thấy khó chịu, vậy mà lúc em chồng rời đi, bản thân tôi cũng cảm thấy trống vắng. Chiều qua khi tôi đi làm về, em chồng đã chuyển đi. Có điều trên bàn là một sấp tiền 500 nghìn cùng lời cảm ơn đã cưu mang cô ấy một năm qua. Tôi ngồi đếm đi đếm lại, thấy trong đó là 100 triệu mọi người ạ.

Thật lòng tôi thấy áy náy quá, nghĩ đến những gì mình đã đối xử với em chồng, tôi tự thấy mình không phải chút nào. Tôi chưa dám nói chuyện này cho chồng biết, nhưng theo mọi người, tôi có nên giữ lại số tiền này không?

Vừa về nhà thấy vợ đang ngồi trên đùi người lạ, tôi không đánh ghen mà lặng lẽ quay xe vì một lý do đau đớn

Vừa về nhà thấy vợ đang ngồi trên đùi người lạ, tôi không đánh ghen mà lặng lẽ quay xe vì một lý do đau đớn

Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những vết rạn trên bụng vợ trong đêm tân hôn, tôi đã khóc nghẹn vì biết lý do

Sự thật đằng sau những vết rạn trên bụng vợ trong đêm tân hôn, tôi đã khóc nghẹn vì biết lý do

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 55 phút trước
Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Bị người yêu cũ 'chặn đường' đòi quay lại ngay trong đám cưới, tôi chỉ đáp 1 câu khiến anh ta 'muối mặt' còn cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ 'chặn đường' đòi quay lại ngay trong đám cưới, tôi chỉ đáp 1 câu khiến anh ta 'muối mặt' còn cả hội trường vỗ tay

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu vắng nhà 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi lại quỳ sụp xuống van xin tha thứ

Chị dâu vắng nhà 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi lại quỳ sụp xuống van xin tha thứ

3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng ngang trái trước cửa nhà cô ấy

3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng ngang trái trước cửa nhà cô ấy

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả