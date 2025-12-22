Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Tâm sự 22/12/2025 22:10

Bố mẹ tôi thuê người giúp việc nên chị dâu không phải vất vả làm gì. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, chỉ mong con dâu sớm sinh cháu để ông bà ẵm bồng. Nhưng chị dâu tôi thì sợ sinh con sẽ mất dáng, vậy là cứ chần chừ khiến bố mẹ chồng sốt ruột.

Lúc anh trai tôi cưới chị dâu, ai cũng ngỡ ngàng không ngờ. Vì anh trai tôi vốn có ngoại hình trung bình lại rước được cô vợ xinh đẹp thu hút. Anh tôi nghe thế thì chỉ cười rồi nói cưới được người đẹp cũng không dễ dàng gì.

Cũng vì cưới được vợ đẹp nên anh trai tôi rất cưng chiều vợ. Từ ngày làm dâu sống cùng gia đình chung tôi, chị chưa một lần vào bếp. Chị lúc nào cũng ăn diện từ cái móng tay cũng phải trau cuốt đẹp mắt. Chị là người sống nhàn nhất trong nhà tôi. 

 

Bố mẹ tôi thuê người giúp việc nên chị dâu không phải vất vả làm gì. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, chỉ mong con dâu sớm sinh cháu để ông bà ẵm bồng. Nhưng chị dâu tôi thì sợ sinh con sẽ mất dáng, vậy là cứ chần chừ khiến bố mẹ chồng sốt ruột.

Đến khi chị dâu có bầu, chị vẫn chăm chút bề ngoài như lúc son trẻ. Chị mặc đồ bó, trang điểm đậm, xịt nước hoa thơm phức. Anh trai nhiều lần góp ý thì liền bị chị giận dỗi, chị nói rằng mang thai đã cực mà còn bị anh chỉ trích sao? Vậy là anh trai tôi đành im lặng.

Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chị sinh con đầu lòng, chị nhất quyết không chịu cho con bú. Dù chồng và bố mẹ chồng khuyên thế nào chị cũng khăng khăng cho con uống sữa ngoài. Vì chị sợ hư ngực. Thậm chí được bác sĩ khuyên chị cũng chẳng nghe theo. Mẹ tôi mềm lòng sợ con dâu hay khóc lóc thì dễ mắc bệnh trầm cảm sau sinh nên cũng không ép chị. Cháu của tôi sinh ra trắng trẻ đáng yêu vì giống mẹ, được mọi người yêu chiều hết mực.

Gần đây tôi thấy một điều kì lạ là cháu tôi gần như ngủ cả ngày chẳng mấy khi thức, cũng không nghe thấy cháu khóc. Chị dâu tôi trông con rất nhàn, hết xem phim rồi lại nằm lướt điện thoại. Tôi liền hỏi mẹ thì bà nói cháu tôi dễ nuôi nên thế. Tôi lại không nghĩ vậy nên quyết định theo dõi chị dâu.

Đến khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất. Chị dâu bỏ dung dịch gì đó vào sữa cho con uống. Tôi ráng theo dõi rồi chụp lại chai thuốc kia để đi tìm hiểu. Đó là siro an thần, tôi nghe mà choáng váng.

Nhà tôi biết chuyện thì không thể nhân nhượng chị dâu được nữa. Anh trai tôi tức giận đập phá đồ đạc của chị. Mẹ tôi thì gọi ngay sui gia sang để nói chuyện. Chuyện lớn làm gia đình tôi hoảng loạn nên chị dâu ăn năn hối lỗi nói sẽ chăm con cẩn thận hơn. Nếu chuyện còn lặp lại thì chị hứa sẽ ra đi không đòi một đồng. Nhưng tôi vẫn không hài lòng, tôi có nên đề nghị bố mẹ lắp camera trong nhà để theo dõi chị không?

Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những vết rạn trên bụng vợ trong đêm tân hôn, tôi đã khóc nghẹn vì biết lý do

Sự thật đằng sau những vết rạn trên bụng vợ trong đêm tân hôn, tôi đã khóc nghẹn vì biết lý do

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 55 phút trước
Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Đang nằm viện cô đơn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện, tôi chưa kịp mừng đã phải 'hóa đá' vì lời đề nghị cay đắng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Thấy cháu mới sinh khóc mãi không nín, khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Đám cưới tiền tỷ bỗng chốc thành bi kịch, chú rể 'hồn siêu phách lạc' khi tiếng gọi phía sau vang lên đúng lúc trao nhẫn

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Bị người yêu cũ 'chặn đường' đòi quay lại ngay trong đám cưới, tôi chỉ đáp 1 câu khiến anh ta 'muối mặt' còn cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ 'chặn đường' đòi quay lại ngay trong đám cưới, tôi chỉ đáp 1 câu khiến anh ta 'muối mặt' còn cả hội trường vỗ tay

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu vắng nhà 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi lại quỳ sụp xuống van xin tha thứ

Chị dâu vắng nhà 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi lại quỳ sụp xuống van xin tha thứ

3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng ngang trái trước cửa nhà cô ấy

3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng ngang trái trước cửa nhà cô ấy

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng, tôi gào thét trách mẹ thiên vị để rồi 'chết lặng' khi biết lý do thật sự

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Ly hôn 3 năm chồng cũ bỗng mang 5 cây vàng sang tìm, tôi 'rụng rời' khi nghe lời đề nghị phía sau

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Về nhà sớm 2 tiếng, tôi 'hóa đá' khi thấy màn kịch đang diễn ra ngay giữa phòng khách

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả

Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi 'chết lặng' thấy vợ nôn khan bên đường và sự thật khiến tôi muốn xé bỏ tất cả