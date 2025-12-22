Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2025 05:50

Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ. Con giáp này được đánh giá cao bởi trí thông minh hơn người, khả năng dung hòa các mối quan hệ nơi công sở. Đó cũng là lý do mà bản mệnh luôn được chọn là cầu nối giữa giám đốc và nhân viên hay giữa đồng nghiệp với nhau.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này đang được "thổi làn gió mới". Đào hoa nở rộ cho thấy đường nhân duyên của những người sinh vào năm này khá vượng. Đặc biệt là người độc thân có nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa yêu thương.

 

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cát tinh xuất hiện, bạn được hỗ trợ hết mình nhờ tính khí nhiệt tình và hào phóng của mình. Ngay cả khi gặp rắc rối thì con giáp này cũng được người khác giúp gỡ rối tận tình. Bản mệnh vừa biết cách kiếm tiền, lại có kế hoạch tiết kiệm hợp lý nên có thể chi tiêu thoải mái.

Chuyện tình cảm cũng có tiến triển mới. Những người đã lập gia đình không nên chủ quan vì tình cảm đang có mà hời hợt, thiếu quan tâm. Một chút sẻ chia hay ân cần quan tâm cũng giúp hai người gắn bó hơn.

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng thuận lợi trong thời điểm tới. Tử vi ngày mới dự báo đây là cơ hội tốt để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xung quanh mình. Bản mệnh cũng có thể mạnh dạn thử sức ở các lĩnh vực mới, điều này có thể đem lại nhiều kết quả khởi sắc hơn.

Vận trình tình cảm cũng cứ thế mà vượng sắc. Đào hoa rực rỡ đem đến cho người tuổi Ngọ những mối nhân duyên tốt lành. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải cởi mở và chủ động bắt chuyện với người khác phái thì đào hoa vượng mới có tác dụng.

 

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đón nhận 'vía' từ Phật Bà, tiền đổ về nhà nhiều như nước lũ, kinh doanh Đắc Tài Đắc Lộc

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đón nhận 'vía' từ Phật Bà, tiền đổ về nhà nhiều như nước lũ, kinh doanh Đắc Tài Đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 22/12/2025, 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, Tài Lộc đủ đầy như 'cá gặp nước', an nhàn hưởng Phước Lành

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 22/12/2025, 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, Tài Lộc đủ đầy như 'cá gặp nước', an nhàn hưởng Phước Lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sữa hạt sen và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe không nên bỏ qua

Sữa hạt sen và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Hiện trường hai xe máy va chạm trực diện, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Hiện trường hai xe máy va chạm trực diện, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 22/12/2025, 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, Tài Lộc đủ đầy như 'cá gặp nước', an nhàn hưởng Phước Lành

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 22/12/2025, 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, Tài Lộc đủ đầy như 'cá gặp nước', an nhàn hưởng Phước Lành

Sau hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Sau ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Sau ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc