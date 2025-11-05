Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nam ca sĩ kiêm diễn viên Tiết Sĩ Lăng đã đến đầu thú tại Đồn cảnh sát Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự.

Tiết Sĩ Lăng là cựu thành viên nhóm nhạc hip-hop Da Mouth, nhóm từng 2 lần giành Giải Kim Khúc (Golden Melody Awards) cho Nhóm biểu diễn xuất sắc nhất. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Tiết Sĩ Lăng đạt được thành tích nổi bật với 2 lần thắng Giải Kim Chung (Golden Bell Awards) cho Nam chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình, đồng thời giành giải Nam phụ xuất sắc nhất trong phim ngắn.

Tiết Sĩ Lăng khai rằng, anh đã nhờ người làm giả giấy khám sức khỏe với chứng nhận bệnh cao huyết áp để không phải nhập ngũ.

Khi cảnh sát mở đợt truy quét vào tháng 5.2025, nam diễn viên từng trả lời phỏng vấn thừa nhận mình chưa đi nghĩa vụ, với lý do “mắc bệnh cao huyết áp di truyền trong gia đình”, và sau 3 lần kiểm tra sức khỏe thì được xác định là không đủ điều kiện nhập ngũ.

Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú - Ảnh 1

Sau khi thẩm tra, cơ quan công tố cho rằng Tiết Sĩ Lăng có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, bao gồm vi phạm “Luật trừng trị hành vi cản trở nghĩa vụ quân sự” và tội “làm giả tài liệu” theo Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát cho nam diễn viên tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 300.000 Đài tệ (khoảng 250 triệu VND).

Tiết Sĩ Lăng là người thứ 40 được xác định có liên quan trong vụ “trốn nghĩa vụ” đang gây xôn xao ở Đài Loan (Trung Quốc), và anh là nghệ sĩ thứ 17 trong danh sách.

Theo điều tra, “nhóm trốn nghĩa vụ” do Trần Chí Minh cầm đầu, hoạt động từ năm 2016, chuyên giúp các nam thanh niên lách luật để né nghĩa vụ quân sự.

Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú - Ảnh 2

Từ tháng 5.2024, Trần Chí Minh bị truy nã vì dính líu các vụ án khác, nên anh giao cho thuộc hạ là Lý Minh Thần phụ trách đưa những người muốn trốn nghĩa vụ đi khám bệnh.

Trần Chí Minh đã hướng dẫn những người này cách nín thở, thuê người khác đo huyết áp thay để có được giấy chẩn đoán giả là “cao huyết áp nặng”.

Sau đó, những người này dùng giấy chứng nhận y tế giả nộp lên Văn phòng quận, Cục nghĩa vụ quân sự hoặc Cục dân chính, xin thay đổi phân loại sức khỏe nhằm được miễn nghĩa vụ quân sự.

Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú - Ảnh 3

Sự việc bắt đầu bùng nổ khi nam diễn viên Vương Đại Lục bị bắt tại nhà riêng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hồi tháng 2 để điều tra. Anh khai rằng đã ủy thác cho một "nhà điều hành nền tảng trốn nghĩa vụ" hỗ trợ làm thủ tục miễn nghĩa vụ, với khoản phí lên đến 3,6 triệu Đài tệ (khoảng 3 tỉ VND).

Đến tháng 10, nhiều nghệ sĩ như Tu Kiệt Khải, Khôn Đạt, Trần Bá Lâm, Trương Thư Vỹ, Liêu Vĩnh Kiệt… cũng bị lật tẩy nhờ tin nhắn trong điện thoại của Vương Đại Lục.

Trước Tiết Sĩ Lăng, vào cuối tháng 10, đã có nam diễn viên Đường Chấn Cương cùng hai người dân thường ra đầu thú. Tính đến nay, có tổng cộng 6 người đã đầu thú và vụ án vẫn đang được Viện kiểm sát tiếp tục điều tra.

Tiết lộ cuộc sống như mơ của 'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà

Tiết lộ cuộc sống như mơ của 'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà

Mới đây, nữ minh tinh Lâm Thanh Hà đã đón sinh nhật hôm 3/11, bà đăng trên trang cá nhân một số hình chụp tại nhà riêng, cho biết tràn ngập lòng biết ơn. Hàng nghìn khán giả chúc phúc Lâm Thanh Hà, nhận xét bà toát vẻ sang trọng, phú quý, nước da hồng hào, khỏe mạnh. T

