Sự việc xảy ra từ ngày 31/10, tại Trường THCS A.Đ, phường Long Nguyên, TPHCM. Nạn nhân bị đánh hội đồng là nữ sinh học lớp 8 (ngụ ở phường An Tây, TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TPHCM, chiều 5/10, chị A., mẹ của nạn nhân cho biết, con chị đang là học sinh lớp 8. Sau khi bé bị bạo hành, gia đình đã đưa bé đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn. Do công việc bận và con chị đang phải thi học kỳ, chị đã xin bệnh viện được đưa con về nhà để tiện chăm sóc và không bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Chị A. cho biết, hiện tinh thần con gái vẫn chưa ổn định, thường xuyên hoảng sợ sau vụ việc. Theo lời chị, trước khi đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đã mời phụ huynh lên làm việc cùng Ban giám hiệu và gia đình các học sinh tham gia đánh con chị. Tại buổi làm việc, các phụ huynh đã nhận lỗi và xin bồi thường chi phí thăm khám, nên chị A. đã bỏ qua, không làm lớn chuyện. Tuy nhiên, tối 4/11, đoạn clip ghi lại cảnh con gái bị đánh hội đồng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến chị bàng hoàng và ám ảnh. “Tôi cảm thấy đau xót khi xem clip con mình bị bạo hành. Tôi sẽ làm đơn tố cáo để sự việc được xử lý đúng quy định pháp luật”, chị A. nói.

Chị A. cho biết thêm, sáng 5/11, chị đã làm việc với công an địa phương, đại diện nhà trường và phụ huynh của nhóm học sinh liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc. Nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh trước khi đánh hội đồn - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, trên mạng lan truyền clip nữ sinh THCS bị đánh hội đồng, các bạn xung quanh còn quay clip cười cợt. Clip quay lại cảnh nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. Nhóm nữ sinh chỉ vào mặt bạn và nói lời thô tục. Không dừng lại ở đó, cả nhóm nữ sinh xông vào đánh hội đồng một nữ sinh. Nhóm này tát, đạp vào mặt, đạp vào bụng nữ sinh, đồng thời còn túm tóc quăng quật nữ sinh xuống đất. Trong khi nữ sinh bị đánh có rất nhiều bạn đứng xem, reo hò. Sự việc kéo dài trong khoảng hơn 2 phút. Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát của một thầy giáo. Sau khi thấy video đăng trên mạng, lãnh đạo UBND phường Long Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

