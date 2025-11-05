Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Đời sống 05/11/2025 16:21

Sự việc xảy ra từ ngày 31/10, tại Trường THCS A.Đ, phường Long Nguyên, TPHCM. Nạn nhân bị đánh hội đồng là nữ sinh học lớp 8 (ngụ ở phường An Tây, TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TPHCM, chiều 5/10, chị A., mẹ của nạn nhân cho biết, con chị đang là học sinh lớp 8.

Sau khi bé bị bạo hành, gia đình đã đưa bé đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn. Do công việc bận và con chị đang phải thi học kỳ, chị đã xin bệnh viện được đưa con về nhà để tiện chăm sóc và không bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Chị A. cho biết, hiện tinh thần con gái vẫn chưa ổn định, thường xuyên hoảng sợ sau vụ việc. Theo lời chị, trước khi đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đã mời phụ huynh lên làm việc cùng Ban giám hiệu và gia đình các học sinh tham gia đánh con chị. Tại buổi làm việc, các phụ huynh đã nhận lỗi và xin bồi thường chi phí thăm khám, nên chị A. đã bỏ qua, không làm lớn chuyện.

Tuy nhiên, tối 4/11, đoạn clip ghi lại cảnh con gái bị đánh hội đồng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến chị bàng hoàng và ám ảnh. “Tôi cảm thấy đau xót khi xem clip con mình bị bạo hành. Tôi sẽ làm đơn tố cáo để sự việc được xử lý đúng quy định pháp luật”, chị A. nói.

Chị A. cho biết thêm, sáng 5/11, chị đã làm việc với công an địa phương, đại diện nhà trường và phụ huynh của nhóm học sinh liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn - Ảnh 1
Nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh trước khi đánh hội đồn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, trên mạng lan truyền clip nữ sinh THCS bị đánh hội đồng, các bạn xung quanh còn quay clip cười cợt.

Clip quay lại cảnh nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. Nhóm nữ sinh chỉ vào mặt bạn và nói lời thô tục.

Không dừng lại ở đó, cả nhóm nữ sinh xông vào đánh hội đồng một nữ sinh. Nhóm này tát, đạp vào mặt, đạp vào bụng nữ sinh, đồng thời còn túm tóc quăng quật nữ sinh xuống đất.

Trong khi nữ sinh bị đánh có rất nhiều bạn đứng xem, reo hò. Sự việc kéo dài trong khoảng hơn 2 phút. Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát của một thầy giáo.

Sau khi thấy video đăng trên mạng, lãnh đạo UBND phường Long Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng và 2 bị can liên quan đến tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi đánh bạn

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Đời sống 30 phút trước
Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Đời sống 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2026, 3 con giáp có vận kim tiền, Phúc Báo Dồi Dào, trúng số độc đắc tiền tỷ, giàu có hơn người, cuộc đời sang trang

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2026, 3 con giáp có vận kim tiền, Phúc Báo Dồi Dào, trúng số độc đắc tiền tỷ, giàu có hơn người, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường

Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?

Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?