Ghi nhận tại hiện trường, hầu hết các sạp hàng của tiểu thương đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều người tỏ ra suy sụp khi chứng kiến tài sản của mình bị lửa thiêu cháy.

Theo thông tin báo Người Lao Động , sáng 5/11, đám cháy xảy ra tại chợ Bình Dương, xã Bình Dương (Gia Lai) đã được lực lượng chức năng dập tắt. Theo người dân, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế vào khoảng 3 giờ sáng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

"Sau vụ cháy, chợ Bình Dương chỉ còn một đống đổ nát. Mong chợ sẽ sớm hồi phục trở lại để phục vụ bà con" - chị Phương Hà, người dân sống ở địa phương này, chia sẻ.

Hơn 2 giờ sáng, nhiều tiểu thương ngồi trước chợ bần thần khi nhìn thấy tài sản bị thiêu rụi

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Thông tin từ Ban Quản lý chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) cho biết vụ cháy đêm qua đã ảnh hưởng đến 86/419 ki-ốt của chợ, với diện tích cháy khoảng 800 m² trên tổng diện tích hơn 14.200 m². Thiệt hại về tài sản ước tính lên đến hàng tỉ đồng.

Như trước đó VietNamNet đưa tin, đám cháy bùng lên vào khoảng 23h ngày 4/11, được cho là xuất phát từ khu vực kinh doanh vải, sau đó nhanh chóng lan sang các sạp hàng xung quanh.

Do khu chợ bày bán nhiều mặt hàng dễ cháy nên đám cháy lan rộng rất nhanh. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Do khu chợ bày bán nhiều mặt hàng dễ cháy như vải vóc, quần áo, giày dép nên đám cháy lan rộng rất nhanh, khói bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Phát hiện sự việc, người dân và các tiểu thương đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhiều tiểu thương hoảng loạn, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi nhưng không thể tiếp cận do lửa cháy quá lớn.

Hiện trường vụ cháy chợ Bình Dương, tỉnh Gia Lai. Ảnh: VietNamNet.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với công an và người dân địa phương tổ chức dập lửa.

Đến khoảng 2h sáng 5/11, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều gian hàng cùng lượng lớn hàng hóa, tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.