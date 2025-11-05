Gia Lai: Chợ Bình Dương cháy dữ dội trong đêm kèm tiếng nổ lớn, tiểu thương bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi

Đám cháy nhanh chóng lan rộng do khu vực này chủ yếu buôn bán vải vóc, quần áo và giày dép – những mặt hàng dễ bắt lửa. Quá trình cháy phát ra những tiếng nổ khiến nhiều người dân và tiểu thương chứng kiến sợ hãi.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 5/11, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết đến 2h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy chợ Bình Dương xảy ra khuya ngày 4/11.

Hiện trường vụ cháy chợ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/11, người dân phát hiện khói bốc lên từ khu vực phía Tây chợ Bình Dương (xã Bình Dương), sau đó ngọn lửa lan nhanh và bốc lên cuồn cuộn.

Trong đám cháy liên tục xuất hiện nhiều tiếng nổ, được cho là từ các bình gas do tiểu thương sử dụng trong sinh hoạt. Nhiều tiểu thương bật khóc khi chứng kiến toàn bộ vốn liếng làm ăn bị thiêu rụi.

Nhiều tiểu thương bật khóc khi chứng kiến toàn bộ vốn liếng làm ăn bị thiêu rụi. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin trên VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với công an và người dân địa phương tổ chức dập lửa.

Đến khoảng 2h sáng 5/11, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều gian hàng cùng lượng lớn hàng hóa, tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ cháy. Ảnh: VietNamNet.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý chợ Bình Dương, vụ cháy gây thiệt hại đến chủ của 86 ki ốt tại chợ. Diện tích bị cháy khoảng 800/14.200m2, chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

