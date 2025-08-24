Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau

Đời sống 24/08/2025 20:18

Ông P., người đàn ông 63 tuổi sống trong khu chợ, được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông N.V.P. (63 tuổi, ngụ tại xã Thanh Tùng), để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Ông P. được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ xã Thanh Tùng xảy ra ngày 22/8.

Ông P. sống chung như vợ chồng với bà T. (52 tuổi) tại ki ốt trong chợ xã Thanh Tùng.

 

 

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau - Ảnh 1
Vụ cháy chợ xã Thanh Tùng nghi phạm là một người đàn ông 63 tuổi sống trong chợ  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, anh Dương Văn Đồng, sống đối diện nhà Phúc, cho biết phát hiện ông này tháo bình gas xả khí khắp nhà, rồi dùng hột quẹt bật lửa đốt.

Khi đó, anh cùng mọi người xung quanh cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Quá hoảng loạn, anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lửa nhanh chóng bùng phát rồi lan sang các căn liền kề. Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau - Ảnh 2
Đám cháy xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Phúc sau đó lan cả chợ, thiêu rụi 57 căn ki-ốt - Ảnh: VnExpress

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa. Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, vụ cháy gây thiệt hại toàn bộ 57 căn ki-ốt của 31 hộ dân, trong đó 23 hộ kinh doanh và 8 hộ sử dụng ki-ốt làm nơi ở, tổng thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

