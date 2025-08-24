Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, đến 18h tối nay (24/8), bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo, khoảng 4h ngày 25/8, bão đi vào khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An 240km, Hà Tĩnh 210km, Bắc Quảng Trị 140km.

Đến 16h ngày 25/8, bão hoạt động trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cường độ giảm xuống cấp 11-12, giật 14. Ngày 26/8, bão đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu nhanh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết một số kịch bản cho thấy bão có thể đạt cấp 15 nhưng kịch bản này không cao.

Cơ quan khí tượng cho biết, hậu quả có thể xảy ra khi bão đạt rủi ro thiên tai cấp 4 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, trọng tâm về mưa to, gió mạnh, sóng cao và nước dâng là tại 3 tỉnh Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An. Riêng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất thì trọng tâm nằm ở khu vực núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm nay gió bắt đầu mạnh, rạng sáng mai bắt đầu có gió cấp 9-10 tại khu vực các tỉnh trên. Mưa gió có thể chỉ kéo dài trong 24 giờ, bắt đầu từ sáng mai, sớm khoảng 4-5h, muộn khoảng 8-9h và kéo dài đến chiều tối hoặc đêm.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Bão Kajiki đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bị ảnh hưởng trực tiếp trong ngày mai - Ảnh: Báo Dân trí

Từ đêm nay đến hết ngày 25/8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đó, tại Thanh Hóa, sông Bưởi lên mức báo động 2; thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-2, hạ lưu sông Mã lên trên báo động 1.

Tại Nghệ An, Thượng lưu sông Cả lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Cả lên mức báo động 2-3.

Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông La lên mức báo động 2-3.

Tại Quảng Trị, sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Tại Huế, sông Bồ, sông Hương lên mức báo động 1-2.

Thuyền chở 2 người lật trước khi bão số 5 đổ bộ, một phụ nữ tử vong

Thuyền chở 2 người lật trước khi bão số 5 đổ bộ, một phụ nữ tử vong

Ngay trước bão số 5, hai người dân tại Quảng Trị chèo thuyền đi đánh cá ở hồ Bàu Sen thì bị chìm thuyền. Một người bơi được vào bờ, người còn lại đã tử vong.

