Ngay trước bão số 5, hai người dân tại Quảng Trị chèo thuyền đi đánh cá ở hồ Bàu Sen thì bị chìm thuyền. Một người bơi được vào bờ, người còn lại đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 24/8, lãnh đạo UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà T.T.X. (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).

Khoảng 13h cùng ngày, bà X. cùng anh N.V.T. (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) chèo thuyền ra hồ Bàu Sen, thuộc xã Sen Ngư đánh bắt cá.

Lúc hai người đang kéo lưới ở giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. bị nước cuốn mất tích.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Đến chiều 24/8, thi thể bà X. đã được tìm thấy dưới hồ Bàu Sen - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), chiều tối 24/8, tại địa bàn Quảng Trị bắt đầu có mưa, gió nhẹ.

Trước những diễn biến của bão số 5, chính quyền địa phương tại Quảng Trị khuyến cáo người dân chằng chống nhà cửa cẩn thận, không ra sông, hồ đánh bắt cá, vớt củi trong thời điểm xảy ra mưa bão, lũ lụt, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Để chủ động phòng chống bão số 5, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các địa phương ứng trực 24/24h; phát huy vai trò của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, bảo đảm an toàn cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với bão. Lãnh đạo địa phương cần quán triệt tuyệt đối không để người ở lại trong các lán trại, công trình, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền khi bão đổ bộ.

