Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

24/08/2025

Lần đầu được làm cha mẹ ở tuổi 46, cả chị Đỗ Thị Thuý Hằng và anh Phạm Đức Toàn, trú tại xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên đều không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/8, tiếng khóc chào đời của hai em bé song sinh một trai, một gái vang lên tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ. Với cân nặng lần lượt 2,4 kg và 2,2 kg, cặp song sinh không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của anh Phạm Đức Toàn (46 tuổi) và chị Đỗ Thị Thuý Hằng (46 tuổi, trú tại Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên), mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ: hai bé là trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thứ 1000 và 1001 thành công tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học thuộc bệnh viện.

Kết hôn từ năm 2005, vợ chồng anh Toàn - chị Hằng từng hy vọng sớm có con như bao gia đình khác. Nhưng nhiều năm trôi qua, niềm mong mỏi không thành hiện thực. Họ đi khắp nơi, từ Bắc vào Nam, tìm đến các cơ sở hỗ trợ sinh sản, thử qua đủ phương pháp, cả hiện đại lẫn dân gian nhưng đều thất bại.

Năm 2022, qua bạn bè giới thiệu, họ đến bệnh viện ở Phú Thọ thăm khám và điều trị. Lần chuyển phôi đầu tiên không thành công do chị Hằng đã lớn tuổi, chức năng buồng trứng suy giảm. Dù vậy, hai vợ chồng không từ bỏ. Theo chỉ định của bác sĩ, chị dành hơn một năm để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trước khi thực hiện lần chuyển phôi thứ hai vào cuối năm 2024.

Tháng 12/2024, niềm vui vỡ oà khi chị Hằng được xác nhận mang thai đôi. Thai kỳ được theo dõi sát sao, đến tuần thứ 37, chị được chỉ định mổ lấy thai. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thuận lợi.

Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50 - Ảnh 1
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa chào đón cặp song sinh trở thành em bé thứ 1000 và 1001 chào đời khoẻ mạnh nhờ kỹ thuật IVF - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, TS.BS Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được đơn vị triển khai từ tháng 8/2020. Mỗi năm, nơi này tiếp nhận hơn 14.000 lượt người đến khám, thực hiện hơn 700 ca chuyển phôi. Sau 5 năm, hơn 1.000 em bé chào đời nhờ IVF tại đây, với tỷ lệ thành công đạt 55% - ngang với nhiều trung tâm lớn trong nước và quốc tế.

Bên cạnh IVF, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) cũng mang lại kết quả khả quan, giúp hơn 1.000 cặp vợ chồng hiếm muộn có con. Đáng chú ý, khoảng 10% ca thành công là các cặp vợ chồng lớn tuổi (từ 45 trở lên) và có tiền sử hiếm muộn lâu năm.

sinh đôi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

