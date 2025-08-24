Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Đời sống 24/08/2025 13:32

Gia đình đi tìm Cảnh nhiều nơi nhưng không có kết quả nên trình báo công an để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi) cho biết anh là cha của em Nguyễn Minh Cảnh (10 tuổi) mất liên lạc với gia đình.

Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về - Ảnh 1
Gia đình đang tìm kiếm em Nguyễn Minh Cảnh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, chiều 22/8, vợ chồng anh Thiên đi làm về nhà trọ ở đường Tân Thới Nhất 12, phường Đông Hưng Thuận thì không thấy Cảnh ở nhà. Gia đình tìm kiếm, đến nhà người thân hỏi thăm nhưng không ai biết thông tin gì về Cảnh.

 

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân gần khu trọ thì thấy em Cảnh rời khỏi nhà, đi bộ một mình trên đường lúc hơn 14 giờ ngày 22/8, rồi không quay về.

Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về - Ảnh 2
Hình ảnh bé trai 10 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, anh Thiên chia sẻ thêm, bé Cảnh đã nghỉ học từ năm lớp 1 và thường chỉ ở nhà hoặc loanh quanh khu trọ. Vợ chồng anh đều là công nhân, thường phải đi làm và để con ở nhà một mình. Sau hai ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã trình báo công an phường Đông Hưng Thuận để nhờ hỗ trợ.

Gia đình đang rất lo lắng và mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ai có thông tin về bé Nguyễn Minh Cảnh, xin vui lòng liên hệ anh Bùi Văn Thiên qua số điện thoại: 0934003401.

Từ khóa:   bé trai mất tích cha mẹ tìm con tin moi

