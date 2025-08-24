MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh 600km (lúc 6h sáng 24/8), giật cấp 15; đang trong giai đoạn phát triển mạnh, khi vào gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (24/8), vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Đến 4h sáng mai (25/8), vị trí tâm bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh 210km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15; và còn có thể mạnh thêm.

24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h; đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh, có thể giật cấp 15-16; sau đó suy yếu dần trên khu vực Thượng Lào.

Hướng di chuyển của bão số 5 sáng 24/8 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam nhận định, bão số 5 là cơn bão tương đối đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi tác động rất rộng.

Vào hồi 10h ngày 24.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 585km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

