MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Đời sống 24/08/2025 12:40

Bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh 600km (lúc 6h sáng 24/8), giật cấp 15; đang trong giai đoạn phát triển mạnh, khi vào gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (24/8), vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Đến 4h sáng mai (25/8), vị trí tâm bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh 210km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15; và còn có thể mạnh thêm.

24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h; đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh, có thể giật cấp 15-16; sau đó suy yếu dần trên khu vực Thượng Lào.

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn - Ảnh 1
Hướng di chuyển của bão số 5 sáng 24/8 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam nhận định, bão số 5 là cơn bão tương đối đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi tác động rất rộng.

Vào hồi 10h ngày 24.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 585km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Một bé gái 4 tuổi ở xã Nga My, tỉnh Nghệ An bị trâu húc trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi Nghệ An nhưng đến rạng sáng 24/8, nạn nhân đã không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   dự báo thời tiết bão số 5 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa, kèm lời nhắn: 'Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được'

Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa, kèm lời nhắn: 'Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được'

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung

Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Cụ ông U80 “trốn vợ” đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội: Bí quyết sống khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Cụ ông U80 “trốn vợ” đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội: Bí quyết sống khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

MỚI: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa, kèm lời nhắn: 'Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được'

Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa, kèm lời nhắn: 'Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được'

Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Cha mẹ lo lắng tìm con trai 10 tuổi mất tích ở TP.HCM: Cháu bé đi bộ một mình rồi không quay về

Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Cụ ông U80 “trốn vợ” đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội: Bí quyết sống khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Cụ ông U80 “trốn vợ” đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội: Bí quyết sống khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Thương tâm: Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

Bàng hoàng: Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt