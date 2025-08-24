Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 2 mẹ con, trong đó có đứa trẻ 9 tuổi và người mẹ T.T.N.H (44 tuổi, chủ căn nhà).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 14 giờ 20 ngày 23/8, người dân sống trong hẻm đường Hòa Hưng nghe mùi khét, chạy ra kiểm tra thì phát hiện căn nhà ở góc hẻm đang cháy lớn. Người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp các đơn vị liên quan có mặt, nhanh chóng dập tắt đám cháy. 2 mẹ con cũng được cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ thoát nạn an toàn.

Cơ quan chức năng phường Hòa Hưng cho biết, vụ cháy thiêu rụi căn nhà trong hẻm đường Hòa Hưng, nhiều tài sản bị thiêu rụi chưa ước tính thành tiền, không có thương vong về người.

Theo báo cáo nhanh từ địa phương, Công an phường Hòa Hưng nhận tin báo vụ cháy tại căn nhà ở địa chỉ 159/21 đường Hòa Hưng lúc 14 giờ 25 phút. Do đám cháy xảy ra ở vị trí hẻm nhỏ và đám cháy lớn nên lực lượng tại chỗ chỉ hỗ trợ chốt chặn, phân luồng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy. Đến khoảng 14 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà bị cháy có kết cấu 1 trệt và 1 gác gỗ, diện tích khoảng 16 m2 (chưa tính gác). Gia cảnh 2 mẹ con khó khăn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. UBND phường phối hợp Ủy ban MTTQ phường Hòa Hưng hỗ trợ đột xuất cho gia đình 10 triệu đồng và tiếp tục vận động, hỗ trợ, ổn định an sinh cho gia đình bà H.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

2 mẹ con thoát nạn trong vụ cháy nhà - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, một vụ cháy tương tự xảy ra vào ngày 23/8, đại diện lãnh đạo Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h tại nhà của ông Nguyễn Thanh Nghị (107 đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến).

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã cử 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Viết Tân, Phó Trưởng phòng đã đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng đã trèo lên mái tôn hàng xóm để tiếp cận ban công tầng 2 của ngôi nhà và phát hiện có 7 người mắc kẹt (2 nạn nhân ở tầng 2 và 5 nạn nhân tại tầng 3).

Lực lượng chức năng đã phá cửa tầng 1 của ngôi nhà và đưa 7 người bị nạn thoát ra ngoài. Đồng thời, sơ cứu cho ông Nguyễn Thanh Nghị bị thương ở chân do đạp vào kính, bị bỏng ở vai.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu.

Đến khoảng 4h22 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.