TIN MỚI: Bão số 5 hướng về Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

Dự báo từ ngày 25-26/8, khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1h ngày 23/8 đến 1h ngày 24/8) như sau: Phước Hòa 18.6 mm, Xuyên Mộc 16.4 mm...

Dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

Từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, dự báo thời tiết ngày và đêm 24/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đêm gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía bắc có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây tây bắc cấp 3-4; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 11-13. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.