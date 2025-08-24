Vào khoảng gần 7h sáng 23/8, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, huyện Phù Thọ, tỉnh Phú Thọ), là công nhân thi công điện tự do, trong lúc sửa chữa đường dây điện đã không may bị điện giật ngã gục.

Theo thông tin từ VOV, sáng 23/8, tại xóm 3, thôn Hải Bối (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong và một người bị thương nặng khi đang làm việc trên cột điện ở khu vực đường Bắc Làng.

Một người dân địa phương cho biết: “Chứng kiến sự việc, chúng tôi ai nấy cũng xót xa, chỉ biết gọi nhau báo tin cho chính quyền và lực lượng chức năng”.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, công an xã Vĩnh Thanh, khoảng 6h47 sáng nay, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.

Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong. Vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-nguoi-an-ong-bi-ien-giat-treo-lo-lung-tren-cot-1-nguoi-tu-vong-thuong-tam-740592.html