TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km

Đời sống 23/08/2025 21:45

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 113.7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 175 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh - sóng lớn, nước dâng trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 14. Sóng biển cao 4,0–6,0m. Biển động dữ dội.

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km - Ảnh 1
Bão số 5 hiện cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 7,0-9,0m; biển động dữ dội. Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Đồng thời, các vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4,0m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3,0m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km - Ảnh 2
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h

Còn trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

- Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

- Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực Tp. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

- Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) được đánh giá không kém bão số 3 (Yagi) năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ).

