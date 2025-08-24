Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Đời sống 24/08/2025 13:15

Đồng Nai - đăng thông tin, bình luận xúc phạm vợ cũ.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.H. (37 tuổi, cư trú tại khu phố Phú Trung, phường Bình Long) 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân".

 

Đầu tháng 7, ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook "Phương Phạm" (của bạn gái ông H.) để đăng tải thông tin, hình ảnh kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân bà T.H.T. (37 tuổi, là vợ cũ ông H.) và những người trong gia đình bà T. trong nhiều ngày.

Về lý do đăng tải nội dung nói xấu vợ cũ, ông H. khai với công an do có mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp quyền nuôi con.

Xúc phạm danh dự vợ cũ trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1
Dùng Facebook của bạn gái đăng hình và nội dung nói xấu vợ cũ và gia đình vợ, một công dân ở Đồng Nai bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay sau khi làm việc và được giải thích các quy định pháp luật, ông H. đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung nói xấu vợ cũ là vi phạm nên tự nguyện xóa, gỡ bỏ các bài viết trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc xử phạt ông H. được áp dụng theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15-2020-NĐ-CP của Chính phủ (ngày 3-2-2020, sửa đổi, bổ sung Nghị định 14-2022-NĐ-CP ngày 27-1-2022) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

 

