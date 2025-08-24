Chiều nay (24/8), trên fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc một bé gái 12 tuổi bị lạc khi đi xem diễu binh tại khu vực đường Hùng Vương.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 24/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm bé gái 12 tuổi đi lạc khi về Hà Nội xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trang Facebook Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2013, trú ở tổ dân phố Trạm Lộ, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) về việc cháu cùng gia đình đi xem diễu binh A80 vào sáng 24/8 nhưng sau đó thì bị lạc ở khu vực đường Hùng Vương, hiện chưa tìm thấy.

Bé gái 12 tuổi bị lạc khi đi xem diễu binh tại khu vực đường Hùng Vương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Phạm Thị Thu (SN 1988, người thân của cháu Ngọc Anh) bàng hoàng kể lại: “Ăn phở xong, tôi dặn bé ngồi đây chờ mẹ. Nhưng khi quay lại thì đường Hùng Vương đã bị cấm, tìm mãi không thấy cháu đâu”.

Gia đình cháu Ngọc Anh đang vô cùng hoang mang, lo lắng và tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh ở đâu, xin vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại 0343.318.220 để báo cho gia đình.

Tin NÓNG về bão số 5: Tăng vọt lên cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục mạnh thêm Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, đến 18h tối nay (24/8), bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-me-cau-cuu-tim-con-gai-12-tuoi-bi-lac-tai-khu-vuc-uong-hung-vuong-ha-noi-740644.html