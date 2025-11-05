Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do ông Vũ làm Tổng giám đốc đã hợp tác với Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên làm Phó Giám đốc — thực chất là chủ sở hữu — để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Theo thông tin từ VietNamNet, Nguyễn Quốc Vũ là chủ mưu chính trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Vũ tổ chức tiêu thụ sản phẩm này thông qua pháp nhân Công ty VB Group. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ nhờ hoạt động quảng bá và bán hàng của ca sĩ Đoàn Di Băng — người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Kết luận giám định cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 51,64% so với mức công bố trên bao bì, xác định là hàng giả.

Đoàn Di Băng quảng bá kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân

Từ đầu năm 2023, Đoàn Di Băng đã quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki, đặc biệt là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, với các lời giới thiệu như: “rất phù hợp làn da người Việt Nam”, “trắng bật tone” “siêu thấm, siêu trắng”… Ngoài ra, Đoàn Di Băng còn giới thiệu các sản phẩm khác như dầu gội, mặt nạ, kem dưỡng, mà theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm không đạt chất lượng, nghi là hàng giả.

Đến giữa năm 2025, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, VB Group và Đoàn Di Băng thông báo thu hồi sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body và đột ngột dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm khác.

Có thể nói, VB Group là pháp nhân do Nguyễn Quốc Vũ điều hành, còn Đoàn Di Băng là người trực tiếp quảng bá, phân phối sản phẩm, lợi dụng danh tiếng cá nhân để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong đường dây này.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Qua quá trình đấu tranh, các bị can đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Trong đó, bị can Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group - pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Đây được xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.