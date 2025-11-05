Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh phản ánh của người dân về việc một tiệm chụp ảnh trên địa bàn làm lộ hình ảnh nhạy cảm của khách hàng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông N.D.T. (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, khoảng 8h30 ngày 23/9, con gái ông là N.T.B.K. (SN 2007) cùng ba người bạn đến một tiệm chụp ảnh.

Ba người bạn đi cùng con gái ông T. gồm: T.H.N. (SN 2007, Hà Giang), N.H.A. (SN 2007, Thanh Trì, Hà Nội) và T.B.N. (SN 2007, Cầu Giấy, Hà Nội).

Địa điểm các em đến là tiệm chụp ảnh Hàn Quốc P. ở phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội. Tại đây, hai bạn nam ngồi chờ bên ngoài, còn K. và A. vào đăng ký và chờ thay trang phục.

Theo ông T., trong lúc chờ, hai em thấy nhiều người ra vào một căn phòng chung để thay đồ. Khi hỏi nhân viên về phòng thay đồ nữ, các em không được trả lời. Thấy những khách khác cũng vào phòng đó thay đồ, hai nữ sinh đã làm theo.

Camera tiệm ảnh đã bị tháo gỡ sau sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ông T., căn phòng này không có biển cảnh báo rõ ràng, cũng không thấy gắn camera công khai. Hai nữ sinh thay đồ, chụp ảnh rồi ra về mà không hề hay biết.

Tuy nhiên, đến ngày 24/10, một bạn cùng trường báo tin trên mạng xã hội xuất hiện clip nhạy cảm có nhân vật giống K. Khi kiểm tra, gia đình bàng hoàng nhận ra đó chính là hình ảnh con gái mình và bạn, bị quay lén ngay trong phòng thay đồ của tiệm P.

“Chúng tôi phát hiện có 25 clip riêng tư của con gái tôi và bạn bị phát tán trên nhiều website, diễn đàn người lớn. Ngoài ra, còn có 27 trường hợp khác cũng bị phát tán hình ảnh từ địa điểm này”, ông T. bức xúc nói.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã đến hiện trường và xác nhận có camera giấu kín trong phòng thay đồ.

Khi gia đình làm việc với đại diện tiệm ảnh, đại diện tiệm ảnh không giải thích rõ ràng về mục đích lắp camera. Họ cho rằng đó không phải phòng thay đồ và có gắn biển cảnh báo. Tuy nhiên, theo gia đình, tấm biển này bị đèn che khuất, khách hàng rất khó nhận biết.

“Con tôi và bạn hoàn toàn không biết có camera trong phòng. Hiện các cháu đang khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, sợ hãi, không dám đến trường. Hành vi quay lén và phát tán hình ảnh riêng tư này là xâm hại nghiêm trọng quyền công dân, danh dự của trẻ vị thành niên”, ông T. bức xúc.

Tiệm chụp ảnh xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Gia đình đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tiệm ảnh P. và các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi quay lén, phát tán clip.

Quản lý tiệm ảnh P. thừa nhận sự việc đúng như phản ánh. Tuy nhiên, người này cho rằng clip bị lộ là do hacker nước ngoài tấn công, chứ không phải do người của tiệm tung lên mạng.

“Chúng tôi đã thông báo với khách rằng nếu cần thay đồ thì nên vào nhà vệ sinh. Sau sự cố, chúng tôi đã tháo bỏ camera”, người quản lý nói.

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc. Do vụ việc phức tạp và liên quan đến nhiều học sinh, cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Sự việc xảy ra từ ngày 31/10, tại Trường THCS A.Đ, phường Long Nguyên, TPHCM. Nạn nhân bị đánh hội đồng là nữ sinh học lớp 8 (ngụ ở phường An Tây, TPHCM).

