Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Sau nhiều ngày chờ đợi, “Ám Hà truyện” chính thức mở điểm 7,1/10 trên Douban với hơn 56.000 lượt bình chọn, thành tích đáng khen ngợi trong bối cảnh dòng phim cổ trang Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt. Điểm số này cho thấy tín hiệu tích cực từ khán giả đại chúng, đồng thời khẳng định nỗ lực của ê-kíp trong việc tạo nên một tác phẩm vừa kịch tính vừa có chiều sâu.

Ám Hà Truyện là tác phẩm thuộc cùng một series với Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong và Thiếu Niên Ca Hành. Bộ phim lấy bối cảnh thời gian sau Thiếu Niên Bạch Mã và trước Thiếu Niên Ca Hành, tập trung chủ yếu vào tổ chức sát thủ Ám Hà, với các nhân vật trung tâm là Tô Mộ Vũ (Cung Tuấn đóng) và Tô Xương Hà (Thường Hoa Sâm đóng).

Thành công của “Ám Hà truyện” đến từ ba yếu tố nổi bật: kịch bản chặt chẽ, kỹ xảo tinh tế và diễn xuất thuyết phục. Phim lấy bối cảnh trong thế giới giang hồ đầy mưu mô, xoay quanh ba gia tộc Tô, Tạ và Mộ - những người sáng lập tổ chức sát thủ bí ẩn “Ám Hà”. Khi gia chủ Tô gia bị trúng độc, hàng loạt bí mật dần được hé lộ, mở ra cuộc chiến quyền lực khốc liệt và đầy toan tính.

Một điểm mạnh khác của phim là phần hình ảnh và kỹ xảo được đầu tư công phu. Gam màu trầm lạnh, ánh sáng mờ ảo và các hiệu ứng mưa kiếm, sương giăng tạo nên không khí giang hồ huyền bí, vừa đẹp mắt vừa u tối. Nhiều khán giả nhận xét, “Ám Hà truyện” mang chất điện ảnh rõ nét, điều hiếm thấy trong dòng phim cổ trang truyền hình hiện nay.

Ở khía cạnh diễn xuất, Cung Tuấn gây ấn tượng mạnh với vai sát thủ lạnh lùng nhưng ẩn chứa nội tâm sâu sắc. Anh thể hiện tốt sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, khiến nhân vật có chiều sâu và cuốn hút. Bành Tiểu Nhiễm trong vai nữ chính thông minh, kiên cường và dịu dàng cũng nhận được nhiều lời khen. Phản ứng hóa học tự nhiên giữa hai diễn viên chính giúp mạch cảm xúc phim liền mạch, thuyết phục người xem.

Bên cạnh những ưu điểm về hình ảnh và diễn xuất, “Ám Hà truyện” vẫn tồn tại một số hạn chế. Một vài tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác sâu, khiến mạch truyện đôi khi thiếu cân bằng. Ngoài ra, phần đầu phim có nhịp chậm và nhiều chi tiết ẩn dụ khiến phim trở nên “kén” người xem. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại giúp “Ám Hà truyện” tạo được phong cách riêng, đậm chất nghệ thuật và đầy chiều sâu.\

Với điểm Douban 7.1, “Ám Hà truyện” trở thành một trong số ít phim cổ trang gần đây đạt được đánh giá cao từ khán giả. Tác phẩm không chỉ tái hiện thế giới giang hồ đầy mưu kế và bi kịch, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn: giữa bóng tối và toan tính, chỉ có niềm tin và chính nghĩa mới giúp con người vượt qua tất cả.