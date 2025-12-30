Thông tin MỚI vụ cô gái bị sát hại trước cửa phòng trọ: Nghi phạm bị tai nạn tử vong cách hiện trường 3 km

Đời sống 30/12/2025 10:40

Sau khi sát hại nữ nhân tình, nghi phạm 37 tuổi cướp xe máy của nạn nhân bỏ chạy, đến khu công nghiệp Bàu Bàng (TP.HCM) thì gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 30/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra ở ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TPHCM.

Thông tin ban đầu, bị hại trong vụ giết người là chị P.T.A (sinh năm 1995, quê An Giang). Nghi phạm tên M.T.L (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng).

Vào tối 29/12, Công an xã Bàu Bàng nhận được tin báo về vụ án mạng. Công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, truy xét đối tượng.

Thông tin MỚI vụ cô gái bị sát hại trước cửa phòng trọ: Nghi phạm bị tai nạn tử vong cách hiện trường 3 km - Ảnh 1
Hiện trường vụ cô gái bị sát hại - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, trên người nạn nhân có vết thương chảy máu nhiều, bên cạnh có vật sắc nhọn. Thời điểm xảy ra vụ án mạng có một thanh niên đi xe máy rời khỏi nhà trọ. Cơ quan công an nhanh chóng truy xét đối tượng.

Đáng chú ý, vào tối cùng ngày, tại khu vực cổng chào Bàu Bàng xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nam thanh niên đi xe máy tông vào đuôi xe tải đầu kéo. Khi người dân đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Thông tin MỚI vụ cô gái bị sát hại trước cửa phòng trọ: Nghi phạm bị tai nạn tử vong cách hiện trường 3 km - Ảnh 2
Hiện trường vụ đối tượng bị tai nạn giao thông tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Qua nhận dạng xác định, người bị tai nạn tử vong có thông tin trùng với nghi phạm giết người vừa xảy ra. Xe máy bị tai nạn là xe của chị P.T.A sử dụng. Đối tượng lấy xe của bị hại chạy đi và bị tai nạn tử vong. Hiện trường vụ tai nạn giao thông cách hiện trường xảy ra án mạng hơn 3 km.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ chết người.

Cháu bé 8 tháng tuổi tử vong bên cạnh mẹ, hiện trường vụ việc gây xôn xao

Cháu bé 8 tháng tuổi tử vong bên cạnh mẹ, hiện trường vụ việc gây xôn xao

Ngày 29/12, Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cháu bé 8 tháng tuổi được phát hiện trong tình trạng tím tái, trên người có vết máu tại một khu trọ ở khối phố Hà My Tây (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng).

