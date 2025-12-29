Một sao nam gãy xương sườn, dập phổi sau vụ lật xe ở Lào Cai

9 người sống sót sau vụ lật xe tại Lào Cai, được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Hà Nội, điều trị chuyên sâu, trong đó nhiều ca nặng, phải thở máy.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km35 đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Chiếc xe khách 29 chỗ gặp nạn khi đang chở đoàn 18 thành viên thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc Trường mầm non Họa Mi để trao quà cuối năm. Khi xuống đoạn dốc cao với khúc cua chữ S hiểm trở, xe đột ngột mất phanh, lao vào hộ lan rồi lật ngửa khiến 9 người tử vong, 9 người khác bị thương nặng.

Trong số các nạn nhân bị thương là người mẫu Lý Công Chiều, sinh năm 1996. Anh từng tham gia chương trình The Next Gentleman. Ngay sau tai nạn, anh được sơ cứu khẩn cấp tại chỗ và được chuyển về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Thông tin từ bệnh viện cho biết Lý Công Chiều chịu đa chấn thương phức tạp: chấn thương ngực kín kèm gãy nhiều xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi, đụng dập phổi hai bên, chấn thương cột sống và gãy nhiều đốt cột sống cùng vết thương tầng sinh môn. Các bác sĩ đã kịp thời dẫn lưu màng phổi, phẫu thuật cấp cứu xử trí vết thương phức tạp và đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, đồng thời tiến hành hồi sức tích cực.

Người mẫu Lý Công Chiều Theo thông tin từ VnExpress, sáng 28/12, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị đang huy động tối đa nhân lực cứu chữa cho hai nạn nhân vừa tiếp nhận. Trong đó, nam bệnh nhân 25 tuổi tiên lượng rất nặng do chấn thương sọ não, gãy cột sống và xương sườn. Trường hợp còn lại là nữ, 43 tuổi, bị tràn khí màng phổi, chấn thương gan và ngực kín. Các bác sĩ đã phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, bệnh nhân hiện tiến triển tốt. Cùng thời điểm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 7 bệnh nhân. Ca nặng nhất là bệnh nhân nữ 29 tuổi, nhập viện trong tình trạng dập phổi hai bên, tràn máu - tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn và cột sống. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương ngay trong đêm. Hiện người bệnh phải thở máy, hồi sức tích cực và được theo dõi sát sao. Những người còn lại bị chấn thương hàm mặt, vai, bụng và tứ chi, đã được các kíp trực đánh giá tổn thương và xử trí kịp thời. 9 người sống sót sau vụ lật xe tại Lào Cai, được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Hà Nội, điều trị chuyên sâu Trước khi chuyển tuyến về Hà Nội, nhóm nạn nhân (độ tuổi từ 22 đến 44, gồm 8 người Hà Nội và một người TP HCM) đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Trạm Tấu. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai, khi chiếc xe 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện 18 người bất ngờ lật ngửa tại một khúc cua gấp. Sự cố khiến 9 thành viên tử vong tại chỗ, xe hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do xe mất phanh khi đổ dốc.

