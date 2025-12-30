Ngày 29/12, Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cháu bé 8 tháng tuổi được phát hiện trong tình trạng tím tái, trên người có vết máu tại một khu trọ ở khối phố Hà My Tây (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng).

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 29/12, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong tại khu trọ thuộc khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 27/12, người dân bên cạnh khu trọ nêu trên phát hiện trong phòng trọ số 7 của T.T.H.N. (SN 1998, trú TP Huế) có nhiều vết máu. Tại đây, chị N. đang khóc và có vết thương chảy máu ở tay trái. Bên cạnh là cháu bé khoảng 8 tháng tuổi (con của chị N.) có dấu hiệu tím tái, bất tỉnh, trên người dính máu. Ngoài ra, trong phòng còn có 1 con dao Thái Lan dính máu.

Cơ quan chức năng Đà Nẵng điều tra nguyên nhân cháu bé 8 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng trọ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo VTC News, ngay lập tức, hai mẹ con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời sự việc được trình báo lên Công an phường Điện Bàn Đông. Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ xác định cháu bé không có vết thương ngoài nhưng đã tử vong từ trước khi vào viện.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.

