Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 21 giờ 40 ngày 28/12, trên quốc lộ 37, đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 21h40 ngày 29/12, trên quốc lộ 37 đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, trong đó một xe chở hai người, xe còn lại một người.

Theo đại diện UBND xã Hoàng Vân, thời điểm trên, chiếc xe máy chở theo hai người trong quá trình vượt ôtô đã đi sang làn ngược lại và đâm trúng một xe máy khác.

Sau cú tông trực diện ở tốc độ cao, ba người trên hai xe máy đều nằm im bất động.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, một người được xác định tử vong tại chỗ, hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện C Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ xác định hai nạn nhân tử vong.

Hai trong số ba người nói trên trú ở xã Hoàng Vân, người còn lại ở xã Hiệp Hòa, trong độ tuổi từ 18 đến 27. Tại hiện trường, hai xe máy đều hư hỏng nặng.

Quốc lộ 37 dài hơn 400 km, là một tuyến đường huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La với đồng bằng sông Hồng gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Một sao nam gãy xương sườn, dập phổi sau vụ lật xe ở Lào Cai 9 người sống sót sau vụ lật xe tại Lào Cai, được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Hà Nội, điều trị chuyên sâu, trong đó nhiều ca nặng, phải thở máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-xe-may-tong-truc-dien-3-nguoi-tu-vong-tai-cho-749733.html