Thông tin MỚI về nhóm phụ nữ cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng tại Ninh Bình

Đời sống 30/12/2025 13:43

Ngày 30/12, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh vụ việc một nhóm người có hành động cắt các tờ tiền và rải gạo, muối trước một cửa hàng.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ba người phụ nữ đến trước một cửa hàng chụp ảnh. Trong clip, một người mặc quần đen, áo khoác màu be cầm kéo cắt các tờ tiền và lớn tiếng nói: “Coi như là trả đủ rồi”, “cắt vía”, “cắt tiền”…

Một người phụ nữ khác mặc áo trắng, quần màu ghi cầm theo túi gạo, muối, rải xuống khu vực phía trước cửa hàng. Hành động của nhóm người này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/12 tại một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao (phường Nam Định).

Chị C.T.X., chủ cửa hàng, xác nhận nhóm người xuất hiện trong clip là khách hàng từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại cửa hàng. Theo chị X., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chi phí chụp ảnh.

Cụ thể, nhóm khách đặt lịch chụp ảnh cho ba người và ban đầu hai bên thống nhất mức giá của gói chụp tại một địa điểm. Trong quá trình thực hiện, khách hàng đề nghị chụp thêm tại một địa điểm khác, chị X. đã thông báo sẽ thu phụ phí di chuyển đến điểm chụp thứ hai và được khách hàng đồng ý.

Tuy nhiên, khi thanh toán, phía khách hàng không chấp nhận khoản phụ phí phát sinh, cho rằng chi phí này chưa được trao đổi rõ ràng từ trước, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên.

Thông tin MỚI về nhóm phụ nữ cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng tại Ninh Bình - Ảnh 1
Xuất phát từ mâu thuẫn về chi phí chụp ảnh, một nhóm phụ nữ đã đến trước cửa hàng chụp ảnh ở Ninh Bình để cắt tiền, rải gạo và muối - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị X., sau khi xảy ra mâu thuẫn, chị đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho nhóm khách hàng này. Dù vậy, nhóm khách sau đó vẫn có hành động cắt tiền, rải gạo, muối trước cửa hàng như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

“Sau khi xảy ra mâu thuẫn, tôi không ngờ khách lại có hành động cắt tiền, rải gạo, muối trước cửa hàng như vậy. Việc này ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của cửa hàng”, chị X. nói.

Lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường đã mời 3 người trong video lan truyền trên mạng về sự việc trên đến làm việc.

