Sáng 30/12, một lãnh đạo phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 30/12, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khiến 3 người tử vong. Nghi phạm sau đó đã tự sát bằng cách nhảy lầu.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo phường Ngọc Sơn, vào khoảng 6h45 cùng ngày, Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) đã mang dao đến nhà mẹ vợ tại tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn). Tại đây, Khánh đã ra tay sát hại vợ mình là chị N.A. (SN 1993).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi gây án, Khánh tiếp tục di chuyển đến nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn) và tấn công chị dâu cùng một cháu trai 2 tuổi (chưa rõ danh tính). Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì Khánh đã nhanh chóng bỏ trốn bằng xe máy.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé 2 tuổi đã không qua khỏi. Người chị dâu đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Ngọc Sơn, sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Dương Văn Khánh đã điều khiển xe máy đến một bệnh viện trên địa bàn và nhảy từ tầng 7 xuống sân, tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của vụ việc đau lòng này.

