Tiết lộ cuộc sống như mơ của 'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà

Sao quốc tế 05/11/2025 15:15

Mới đây, nữ minh tinh Lâm Thanh Hà đã đón sinh nhật hôm 3/11, bà đăng trên trang cá nhân một số hình chụp tại nhà riêng, cho biết tràn ngập lòng biết ơn. Hàng nghìn khán giả chúc phúc Lâm Thanh Hà, nhận xét bà toát vẻ sang trọng, phú quý, nước da hồng hào, khỏe mạnh. T

Trong ngày sinh nhật, Lâm Thanh Hà đeo nữ trang, cài áo của một thương hiệu Pháp, tổng trị giá 2,3 triệu Đài tệ (gần 2 tỷ đồng).

 

Minh tinh không đóng phim 30 năm qua, hiện bà viết sách, viết tản văn đăng trên các tạp chí. Trên UDN, bà nói ban đầu chỉ viết cho bản thân, không dám công khai. Bạn thân của bà - nhạc sĩ Hoàng Triêm - nhiều lần mời Lâm Thanh Hà viết bài nhưng diễn viên không dám nhận lời. Khi Hoàng Triêm qua đời năm 2004, vì muốn gửi gắm tình cảm tới người bạn, bà mới đồng ý đăng một bài viết lên báo. Lâm Thanh Hà không ngờ độc giả phản hồi tốt về văn phong của bà, nhờ vậy minh tinh có động lực học hỏi, rèn giũa lối viết.

Bà tự nhận không có tài năng gì, học không giỏi, học vấn cấp ba. Để bù đắp những điều này, Lâm Thanh Hà chăm chỉ rèn luyện, không ngừng trau dồi kỹ năng. Những năm qua, bà tầm sư học đạo, thỉnh giáo những nhà văn tên tuổi. Bà còn luyện thư pháp, học vẽ tranh, nhiếp ảnh.

Tiết lộ cuộc sống như mơ của 'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà - Ảnh 1

Minh tinh nói sau khi giải nghệ năm 1994, bà ngại gặp người lạ, không thích giao tiếp, chỉ ở nhà một mình. Cuộc sống đơn điệu khiến Lâm Thanh Hà cảm thấy bản thân vô dụng, thậm chí mất phương hướng, dù cuộc sống vật chất đủ đầy. Từ khi viết văn, Lâm Thanh Hà cởi mở, thấy yêu đời, giàu sức sống.

Bà nói: "Sáng tác thay đổi lớn cuộc đời tôi. Tôi ra khỏi nhà tắm, ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi ngôi nhà của mình để gặp những người bạn kiệt xuất. Tôi đối thoại với vạn vật, tôi tìm lại được sự tò mò với sự vật. Thế giới của tôi trở nên rất rộng".

Tiết lộ cuộc sống như mơ của 'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà - Ảnh 2

Sự thay đổi đó làm Lâm Thanh Hà cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa cuộc sống. Bà vui vẻ và mong muốn làm điều tốt cho người xung quanh.

 

Nghệ sĩ không lo lắng nếp nhăn, tóc bạc. Một lần ngắm bà cụ gánh áo bông bày bán sạp lề đường, nụ cười vui vẻ, gương mặt nhẹ nhõm, Lâm Thanh Hà nghĩ: "Mình học bà cụ, cho dù không có gì trong tay mình cũng sẽ vui vẻ như thế". Diễn viên bình thản đón nhận những sự thay đổi, bao gồm "già".

Tiết lộ cuộc sống như mơ của 'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà - Ảnh 3

Lâm Thanh Hà sinh ở Đài Loan, đóng phim đầu tiên năm 1973, giải nghệ năm 1994. Nghệ sĩ tham gia nhiều tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ như Cuồn cuộn hồng trần, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Bạch phát ma nữ truyện, Lộc Đỉnh Ký... Diễn viên gây ấn tượng sâu đậm với vẻ sắc sảo, nửa tà nửa chính trong các phim kiếm hiệp.

Bà kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên năm 1994, có hai con gái. Theo thống kê của Forbes năm 2022, ông Hình sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD. Hình Lý Nguyên từng là chủ tịch của Esprit Holdings Limited - công ty thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng. Doanh nhân từng tặng Lâm Thanh Hà biệt thự hơn một tỷ HKD (hơn 141 triệu USD).

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà thần thái cuốn hút ở tuổi 71

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà thần thái cuốn hút ở tuổi 71

Lâm Thanh Hà trao kỷ niệm chương cho Từ Khắc và Thi Nam Sinh, tại lễ trao giải Kim Tượng 2025, tối 27/4.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Thanh Hà sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà thần thái cuốn hút ở tuổi 71

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà thần thái cuốn hút ở tuổi 71

'Mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà sống trong biệt thự 5000m2, yêu cầu làm 24 món ăn mỗi ngày

'Mỹ nhân Hong Kong' Lâm Thanh Hà sống trong biệt thự 5000m2, yêu cầu làm 24 món ăn mỗi ngày

Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội

Nhan sắc năm 19 tuổi của nàng ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà bất ngờ 'gây bão' mạng xã hội

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà lần đầu trải lòng sau vụ cháy dinh thự nghìn tỉ

'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà lần đầu trải lòng sau vụ cháy dinh thự nghìn tỉ

Lâm Thanh Hà lần đầu lộ diện sau sự cố hỏa hoạn ở dinh thự tiền tỷ

Lâm Thanh Hà lần đầu lộ diện sau sự cố hỏa hoạn ở dinh thự tiền tỷ

Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bị tình nhân của chồng ép phải ly hôn

Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bị tình nhân của chồng ép phải ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Đời sống 31 phút trước
Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Đúng 12 ngày tới (10/11 - 21/11), 3 con giáp Tài Lộc nối gót vào nhà, ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Đời sống 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Nhiều người tá hỏa khi bị phát tán hình ảnh thay đồ ở tiệm chụp ảnh tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2026, 3 con giáp có vận kim tiền, Phúc Báo Dồi Dào, trúng số độc đắc tiền tỷ, giàu có hơn người, cuộc đời sang trang

Đếm ngược đến Tết Nguyên đán 2026, 3 con giáp có vận kim tiền, Phúc Báo Dồi Dào, trúng số độc đắc tiền tỷ, giàu có hơn người, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Hồ Ca ngưỡng mộ Dương Tử phi thường khi bị ngã 20 lần, quay dưới trời -20°C

Hồ Ca ngưỡng mộ Dương Tử phi thường khi bị ngã 20 lần, quay dưới trời -20°C

Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Phát hành bài hát mới, Ngu Thư Hân vẫn đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ

Phát hành bài hát mới, Ngu Thư Hân vẫn đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27