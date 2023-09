'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà lần đầu trải lòng sau vụ cháy dinh thự nghìn tỉ

Ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ say sưa với công việc viết lách và đến nay đã xuất bản 3 cuốn sách, đam mê này giúp bà cảm thấy thư thái, đầu óc được khai mở và không bị nhàm chán trước cuộc sống nhàn rỗi. Minh tinh may mắn được ông xã và các con khuyến khích, động viên theo đuổi đam mê.

Nàng "Đông Phương Bất Bại" chia sẻ: "Lúc đó gia đình tôi đang ở nơi khác, khi hay tin, con gái ôm chầm lấy tôi và khóc, tôi nói với con rằng tôi thực sự biết ơn vì giờ phút này mọi người đều bình yên ở bên nhau và không ai bị thương cả. Đó là điều thực sự may mắn”.

Bên cạnh đó, Lâm Thanh Hà chia rằng bản thân mình cảm thấy may mắn khi vụ cháy dinh thự vào tháng 7 vừa qua không gây ra thương vong. Bất động sản này là món quà nữ diễn viên được ông xã Hình Lý Nguyên tặng, ước tính trị giá hơn 1,1 tỉ HKD (hơn 3.272 tỉ đồng).

Ngoài ra, Lâm Thanh Hà cho biết cô muốn lập tức đến nơi xảy ra hỏa hoạn để xem tình hình ra sao nhưng gia đình đã cố gắng ngăn cản bà vì sợ nguy hiểm. May mắn là lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, sơ tán khoảng 20 người làm cùng vật nuôi đang ở trong dinh thự đến nơi an toàn. Đám cháy được kiểm soát sau nhiều giờ và may mắn không có thương vong.

Diễn viên và doanh nhân Hình Lý Nguyên kết hôn được 28 năm, có hai con gái. Theo thống kê của Forbes năm 2022, ông Hình sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD. Hình Lý Nguyên từng là chủ tịch của Esprit Holdings Limited - công ty thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng.

Theo On, Hình Lý Nguyên yêu chiều vợ, tặng bà nhiều bất động sản, kim cương, tranh quý... Dịp sinh nhật Lâm Thanh Hà 60 tuổi, doanh nhân tặng vợ biệt thự trị giá hơn một tỷ HKD (hơn 141 triệu USD). Hồi tháng 7, căn biệt thự xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi phần lớn bộ sưu tập tranh của Lâm Thanh Hà.