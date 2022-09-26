'Đông Phương Bất Bại' Lâm Thanh Hà lộ diện với nhan sắc trẻ trung, bất chấp tuổi thật đã thuộc hàng U70

Vẻ ngoài thanh nhã, trẻ trung của nữ diễn viên Lâm Thành Hà khiến nhiều người không thể tin được hiện tại cô đã 68 tuổi.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Lâm Thanh Hà vừa qua đã tham dự vào một sự kiện công khai. Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung và thần thái tươi tắn, rạng rỡ.

Lâm Thanh Hà tại một sự kiện mới đây - Ảnh: Internet

Tại sự kiện này, Lâm Thanh Hà diện trang phục thanh lịch với chân váy xếp ly cùng áo sơ mi trắng. Có thể dễ dàng nhận thấy nhiều dấu vết tuổi tác trên khuôn mặt của nữ diễn viên, nhưng nhan sắc của cô vẫn được khen ngợi nhiều, nhất là ở việc trẻ trung như mới ngoài 40 dù đã 68 tuổi.

Lâm Thanh Hà vẫn trẻ trung và nổi bật khi đứng cạnh những cô gái kém vài chục tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, Lâm Thanh Hà đã từ lâu không hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, cô vẫn sở hữu tài khoản Weibo với hơn 3,6 triệu người theo dõi. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy cô có cuộc sống giàu sang và sung túc.

Nhan sắc thời trẻ của Lâm Thanh Hà - Ảnh: Internet

Thú vui của Lâm Thanh Hà ở tuổi xế chiều là luyện thư pháp, đọc sách và viết tản văn. Những năm qua, nữ diễn viên còn viết ѕách, tham gia các buổi giao lưu văn học, triển lãm tranh... ngoài việc chăm sóc gia đình mình. Cô cũng quản lý quỹ từ thiện Ngôn Ái cùng ông xã của mình.

Sinh năm 1954, Lâm Thanh Hà từng là một trong những biểu tượng nhan sắc khuynh đảo làng giải trí Hong Kong vào những năm 1980 - 1990. Lâm Thanh Hà từng tham gia vào các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Tân Long Môn Khách Sạn (1992), Lộc Đỉnh Ký (1992), Bạch Phát Ma Nữ Truyện (1993),...

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