Lâm Thanh Hà vướng tin đồn bị tình nhân của chồng ép phải ly hôn

Sao quốc tế 25/05/2022 20:20

Nhắc đến Lâm Thanh Hà, khán giả khó mà quên được một Đông Phương Bất Bại đẹp nhất màn ảnh cùng những vai diễn đã thành kinh điển. Xa rời hào quang, chuyện đời tư của bà vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Lâm Thanh Hà là một trong những mỹ nhân nổi tiếng trong "vũ trụ TVB". Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Lâm Thanh Hà thuở ấy cũng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan với các vai diễn gây thương nhớ trong: Em là cánh hoa rơi, Hạt động tương tư, Tình yêu trong sáng… Đặc biệt, suốt những năm 1970, minh tinh 64 tuổi là “nàng thơ” của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà ở Hồng Kông là giai đoạn đầu thập niên 1990. Bà liên tục có các vai diễn thành công trong các phim: Tân Long Môn khách sạn, Lộc đỉnh ký, Bạch phát ma nữ truyện, Đông tà tây độc, Trùng Khánh sâm lâm, Lục chỉ cầm ma, Thiên long bát bộ... Đặc biệt, vai diễn Đông Phương Bất Bại của bà trong Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất bại trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên đồng thời là tượng đài mà nhiều thế hệ diễn viên trẻ khó mà bì kịp.

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Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, hôn nhân của người đẹp cũng luôn được dân tình chú ý, ngưỡng mộ. Thế nhưng, hiện tại nhiều thông tin lại cho rằng Lâm Thanh Hà không hạnh phúc bên người chồng giàu có vì sự chen chân của "bé ba". Tỷ phú họ Hình luôn cưng chiều Lâm Thanh Hà như "trứng mỏng". Suốt mấy chục năm đầu ấp tay gối, vị tỷ phú này vẫn tôn trọng Lâm Thanh Hà, tặng người đẹp hết món đồ sang trọng này tới tài sản bạc tỷ kia. 

Dẫu vậy, thời gian gần đây mối tình đẹp như trong truyện cổ tích của Lâm Thanh Hà lại vướng khá nhiều ồn ào. Nhiều thông tin cho rằng người đẹp họ Lâm đang bị "bé ba" xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ của cô và chồng giàu sang. 

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Theo đó, ông Hình Lý Nguyên đã có tình nhân bên ngoài và ly thân với vợ được vài năm. Phía "bé ba" còn ngang nhiên gây khó dễ cho chính thất là mỹ nhân Lâm Thanh Hà, ép buộc người đẹp phải ly hôn.

Tuy nhiên, đối diện với nguồn tin này "đệ nhất mỹ nhân TVB" Lâm Thanh Hà lại chẳng hề phản hồi. Cô chỉ im lặng và giữ các thói quen hàng ngày dù tin đồn ngày càng lan rộng. Mỹ nhân họ Lâm mới bị dân tình bắt gặp ở 1 tiệm hoa với phong thái ung dung, điềm tĩnh.

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Trước tin đồn đã ly hôn với chồng đại gia vì bị "tiểu tam" thúc ép, Lâm Thanh Hà vẫn giữ thái độ bình thản, không thừa nhận hay phản bác điều gì.

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