Tạo hình 'chưa từng thấy' của Châu Tấn trong phim võ hiệp

Châu Tấn nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi tiết lộ tạo hình mới lạ trong phim võ hiệp "Thi nhãn quyển thiên nhai".

Mới đây, truyền thông xứ Trung - trang Sina đưa tin, bộ phim điện ảnh "Thi nhãn quyển thiên nhai" đã chia sẻ quá trình làm phim kéo dài hơn 7 tháng với dàn diễn viên nổi tiếng gồm Châu Tấn, Trần Khôn, Tống Giai. Đạo diễn Từ Hạo Phong là người chịu trách nhiệm cho dự án.

Châu Tấn trong vai cao thủ Chính Nhất Phẩm bí ẩn, được đánh giá là người có vai trò quan trọng trong phim, là điểm tựa tâm lý của Dạ Ma Thiên. Nữ diễn viên có tạo hình đeo mặt nạ khác biệt với những vai diễn cổ trang trước đó của cô. Nữ diễn viên gây chú ý với trùm đầu, đeo mạng lưới che mắt.

Bên cạnh đó, Châu Tấn, Trần Khôn, Tống Giai đều là diễn viên thực lực của Trung Quốc. Do đó, dự án Thi nhãn quyển thiên nhai nhận được sự quan tâm của công chúng. Video hậu trường cũng hé lộ tạo hình của các nhân vật, được đánh giá là mới lạ, kỳ quái.

Bộ phim được thực hiện trong 218 ngày. Ê-kíp làm phim đã di chuyển tới nhiều địa điểm của Trung Quốc để lấy được những cảnh quay ngoại cảnh đẹp, hùng vĩ nhất. Dự án đóng máy vào tháng 9/2018, sau 3 năm thực hiện hậu kỳ mới bắt đầu quá trình quảng bá.

"Thi nhãn quyển thiên nhai" lấy bối cảnh cuối thời Nguyên, cách đây 800 năm. Phim kể về cuộc chiến giữa các anh hùng hào kiệt võ lâm và quan quân triều đình. Trong đó, đệ nhất đao khách Dạ Ma Thiên là người đứng đầu phái võ lâm. Châu Tấn vào vai cao thủ võ lâm Chính Nhất Phẩm.

Châu Tấn trẻ trung và thời thượng với phong cách 'búp bê' trên tạp chí thời trang Tạo hình của Châu Tấn trên tạp chí Marie Claire mới đây đã gây chú ý với phong cách trẻ trung, năng động và vô cùng thời thượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-chua-tung-thay-cua-chau-tan-trong-phim-vo-hiep-471097.html