Mới đây, trong tập mới của Thả Thí Thiên Hạ, Bạch Phong Tịch ( Triệu Lộ Tư ) đã bị tiểu sư muội đâm một nhát kiếm chí mạng. Điều khán giả quan tâm chính là diễn xuất quá mức bình thản của nàng tiểu Hoa trong phân cảnh này. Không có bất ngờ, không có đau đớn, Triệu Lộ Tư lại được nhận xét giống như đang buồn ngủ. Gây thất vọng với một phân cảnh quan trọng trong phim, nhưng bất ngờ là diễn xuất của cô nàng lại được đem ra so sánh với Châu Tấn .

Theo đó, nhiều blogger đã đặt diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Châu Tấn lên cùng 1 bàn cân để so sánh. Họ cho rằng cả 2 ngôi sao này đã có cách biểu đạt tâm lý rất giống nhau. Trong bộ phim Họa Bì, nhân vật Tiểu Duy của Châu Tấn cũng bị Vương Sinh đâm một nhát cạnh tim. Nàng đại Hoa đán không lập tức biểu đạt cảm xúc ngay mà từ từ thể hiện sự đau khổ. Đây chính là phương thức diễn xuất thể hiện trình tự tăng tiến của cảm xúc.

Màn so sánh diễn xuất này vừa xuất hiện đã khiến cư dân mạng cảm thấy tức giận. Rõ ràng trong Thả Thí Thiên Hạ, gương mặt Triệu Lộ Tư cứng đờ không cảm xúc, trong khi đó ở Họa Bì, ngay lúc bị đâm ánh mắt của Châu tấn đã có sự thay đổi rõ rệt.

- Vì muốn tẩy trắng cho Triệu Lộ Tư mà dám đem Châu Tấn ra để so sánh sao. Châu Tấn diễn cảm xúc khiến người xem nổi da gà, còn Triệu Lộ Tư lại diễn cái gì? Không một chút cảm xúc nào cả.

- Tiểu Duy là yêu quái, cơ thể nàng ta không đau, nàng ta chỉ bị đau về tâm hồn. Còn Bạch Phong Tịch là con người, bị đâm nhát chí mạng vậy mà vẫn bình thản mơ màng như vừa ngủ dậy.

- Triệu Lộ Tư diễn còn chưa qua được Lý Thấm, Đàm Tùng Vận, Châu Đông Vũ tuổi gì mà đòi so sánh với Châu Tấn.

- Nhìn cảm xúc của 2 nhân vật có cách biệt lớn như vậy mà blogger cũng dám đem ra so sánh với nhau sao? Thế này không phải hạ thấp diễn xuất của Châu Tấn quá rồi hay sao.

Ngay từ khi phim vừa phát sóng, Triệu Lộ Tư đã bị chê thê thảm về tạo hình. Nhan sắc của cô được nhận xét chỉ dừng ở mức ưa nhìn, không quá thanh tú, xinh đẹp như cách khán giả từng tưởng tượng về nhân vật Bạch Phong Tịch. Triệu Lộ Tư cũng có thiên hướng ngọt ngào, tinh nghịch nên chuyện vào vai một nữ cường hào hiệp càng là thử thách lớn đối với nữ diễn viên. Ngay từ ở bước tạo hình, khán giả đã cho rằng cô không thực sự phù hợp với vai diễn này.

Diễn xuất của Lộ Tư không được dân tình ủng hộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc so sánh diễn xuất giữa 1 đại hoa đán và 1 tiểu lưu lượng khiến nhiều người cho là quá khập khiễng.