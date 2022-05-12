Mặc kệ 'hàng tấn' drama, Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư 'bất ngờ' lọt top trending khi công chiếu ở nước ngoài, đã có mặt trên Netflix

Từ khi lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ đối mặt với nhiều 'tai tiếng'. Tuy nhiên, bỏ mặc mọi thị phi, bộ phim bất ngờ lọt top trending khi công chiếu ở nước ngoài.

Từ khi lên sóng cho đến nay, Thả Thí Thiên Hạ đã vướng phải khá nhiều lùm xùm từ tạo hình đến cách diễn xuất của nhân vật. Gần đây nhất là vụ ngược đãi động vật và việc “mượn ý tưởng” của phim cổ trang quyền mưu Hạc Lệ Hoa Đình (2019) có sự tham gia của La Tấn và Lý Nhất Đồng. Phim vướng nghi vấn sao chép tình tiết, lời thoại và cách quay của tác phẩm Hạc Lệ Hoa Đình.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

CĐM thảo luận về nội dung nằm ngoài nguyên tác là mưu quyền đoạt vị, gian lận thi cử hay buôn quân bán ngựa trong Thả thí thiên hạ có sự trùng lặp với Hạc Lệ Hoa Đình. Theo Sina, có ít nhất 5 diễn tiến phim giống nhau giữa 2 tác phẩm.

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn ý tưởng' Hạc Lệ Hoa Đình - Ảnh: Internet

Bỏ mặc những ồn ào, khi công chiếu tại nước ngoài, Thả Thí Thiên Hạ đã đạt được rất nhiều thành tích ở ngoài nước. Không những được mua bản quyền tại Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, phim còn có mặt trên Netflix và chiếu 190 nước và khu vực.

Thả Thí Thiên Hạ lọt top trending khi công chiếu ở nước ngoài - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, phim đã được đăng và chiếu tại 5 quốc gia và đều nằm top trending như Thái Lan, Úc, Singapore, Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời cũng đứng đầu bằng xếp hạng hàng ngày của Netflix tại HongKong, Trung Quốc và Đài Loan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ke-hang-tan-drama-tha-thi-thien-ha-cua-trieu-lo-tu-bat-ngo-lot-top-trending-khi-cong-chieu-o-nuoc-ngoai-da-co-mat-tren-netflix-468211.html