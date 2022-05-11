Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ

Ngoài bộ phim Thả Thí Thiên Hạ được khán giả quan tâm, hiện nay, Triệu Lộ Tư còn một dự án cổ trang cũng hấp dẫn chẳng kém đang chờ lên sóng, đó là Tinh Hán Xán Lạn. Bắt tay hợp tác với mỹ nam Ngô Lỗi trong phim, Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên màn ảnh nhỏ.

Mới đây, trên các diễn đàn giải trí , “thánh nữ xuyên không” Triệu Lộ Tư bất ngờ dính phải lùm xùm thiếu chuyên nghiệp khi đóng phim, nhận nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Tuy nhiên, mới đây, một số thông tin của đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn lại được tiết lộ trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Netizen phát hiện một nhân viên khâu hậu kỳ chế tác đã nhiều lần đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kêu ca rằng có một nữ diễn viên không chịu nhuộm đen tóc khi đóng phim cổ trang, khiến đoàn phim phải tốn nhiều công sức dùng kỹ xảo để xử lý. Chưa kể, mỹ nhân này còn không chú ý tới việc chăm sóc làn da, khiến ekip phải “cà mặt” mệt nghỉ để nâng tầm nhan sắc cho cô trên màn ảnh.

Mặc dù nhân viên công tác không nói rõ họ tên của sao nữ nói trên nhưng từ những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, không khó để phát hiện người này đang làm việc tại đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn. Thế nên, netizen đều cho rằng nữ diễn viên này không ai khác ngoài Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư không tuân theo yêu cầu nhuộm tóc đen trong phim mới - Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng từng bị chê trách vì nhuộm tóc khi đóng phim cổ trang. khi góp mặt trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử chẳng hạn, nàng “thánh nữ xuyên không” khiến dân tình hoang mang với mái tóc vàng hoe làm cho cô trở nên “lạc quẻ” giữa bối cảnh cổ trang.

Tuy nhiên, có vẻ như Triệu Lộ Tư rất thích style này. Trong những hình ảnh tiết lộ tại hậu trường Tinh Hán Xán Lạn, tóc của nữ diễn viên vẫn chỗ đen, chỗ nâu vàng, càng nhìn càng thấy sai sai. Đây vốn chỉ là một việc rất nhỏ thôi nhưng lại phần nào phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của nàng “thánh nữ xuyên không” .

Còn về việc quản lý làn da, vóc dáng thì mình nghĩ đây cũng là vấn đề mà Triệu Lộ Tư cần chú ý nhiều hơn. Bởi lẽ, việc đảm bảo ngoại hình sao cho phù hợp với nhân vật, hoàn hảo nhất có thể trên màn ảnh cũng là trách nhiệm của diễn viên.

Tóc của Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ cũng chổ đen chỗ vàng - Ảnh: Internet

Ngay cả trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ đang “hot hit” hiện nay, nàng “thánh nữ xuyên không” cũng được khán giả góp ý nhẹ nhàng là nên kỹ càng hơn trong việc quản lý vóc dáng để phù hợp với hình ảnh nàng Bạch Phong Tịch kinh diễm bốn phương, “phong hoa tuyệt đại” trong nguyên tác.