Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ

Sao quốc tế 11/05/2022 16:06

Triệu Lộ Tư bất ngờ dính phải lùm xùm thiếu chuyên nghiệp khi đóng phim, phải nhận nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Mới đây, trên các diễn đàn giải trí, “thánh nữ xuyên không” Triệu Lộ Tư bất ngờ dính phải lùm xùm thiếu chuyên nghiệp khi đóng phim, nhận nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Ngoài bộ phim Thả Thí Thiên Hạ được khán giả quan tâm, hiện nay, Triệu Lộ Tư còn một dự án cổ trang cũng hấp dẫn chẳng kém đang chờ lên sóng, đó là Tinh Hán Xán Lạn. Bắt tay hợp tác với mỹ nam Ngô Lỗi trong phim, Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên màn ảnh nhỏ.

Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, mới đây, một số thông tin của đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn lại được tiết lộ trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Netizen phát hiện một nhân viên khâu hậu kỳ chế tác đã nhiều lần đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kêu ca rằng có một nữ diễn viên không chịu nhuộm đen tóc khi đóng phim cổ trang, khiến đoàn phim phải tốn nhiều công sức dùng kỹ xảo để xử lý. Chưa kể, mỹ nhân này còn không chú ý tới việc chăm sóc làn da, khiến ekip phải “cà mặt” mệt nghỉ để nâng tầm nhan sắc cho cô trên màn ảnh.

Mặc dù nhân viên công tác không nói rõ họ tên của sao nữ nói trên nhưng từ những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, không khó để phát hiện người này đang làm việc tại đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn. Thế nên, netizen đều cho rằng nữ diễn viên này không ai khác ngoài Triệu Lộ Tư.

Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ - Ảnh 2
Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư không tuân theo yêu cầu nhuộm tóc đen trong phim mới -  Ảnh: Internet
 

 

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng từng bị chê trách vì nhuộm tóc khi đóng  phim cổ trang. khi góp mặt trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử chẳng hạn, nàng “thánh nữ xuyên không” khiến dân tình hoang mang với mái tóc vàng hoe làm cho cô trở nên “lạc quẻ” giữa bối cảnh cổ trang.

Tuy nhiên, có vẻ như Triệu Lộ Tư rất thích style này. Trong những hình ảnh tiết lộ tại hậu trường Tinh Hán Xán Lạn, tóc của nữ diễn viên vẫn chỗ đen, chỗ nâu vàng, càng nhìn càng thấy sai sai. Đây vốn chỉ là một việc rất nhỏ thôi nhưng lại phần nào phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của nàng “thánh nữ xuyên không” .

Còn về việc quản lý làn da, vóc dáng thì mình nghĩ đây cũng là vấn đề mà Triệu Lộ Tư cần chú ý nhiều hơn. Bởi lẽ, việc đảm bảo ngoại hình sao cho phù hợp với nhân vật, hoàn hảo nhất có thể trên màn ảnh cũng là trách nhiệm của diễn viên.

Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ - Ảnh 4
Tóc của Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ cũng chổ đen chỗ vàng - Ảnh: Internet

 

Ngay cả trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ đang “hot hit” hiện nay, nàng “thánh nữ xuyên không” cũng được khán giả góp ý nhẹ nhàng là nên kỹ càng hơn trong việc quản lý vóc dáng để phù hợp với hình ảnh nàng Bạch Phong Tịch kinh diễm bốn phương, “phong hoa tuyệt đại” trong nguyên tác.

Netizen 'soi' ra những điểm chung không ngờ tới của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, tích cực 'đẩy thuyền' cập bến

Netizen 'soi' ra những điểm chung không ngờ tới của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, tích cực 'đẩy thuyền' cập bến

Một blogger dự đoán một cặp đôi sẽ nhanh chóng "nên duyên" trong một dự án phim âm nhạc bởi họ đều có khả năng chơi nhạc cụ từ nhỏ. Khán giả đồng loạt gọi tên Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư

Xem thêm
Từ khóa:   triệu lộ tư ngô lỗi Tinh hán xán lạn sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Netizen 'soi' ra những điểm chung không ngờ tới của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, tích cực 'đẩy thuyền' cập bến

Netizen 'soi' ra những điểm chung không ngờ tới của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, tích cực 'đẩy thuyền' cập bến

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Thả Thí Thiên Hạ: 7749 phốt chồng chất, đoàn phim 'bỏ của chạy lấy người', mặc Dương Dương - Triệu Lộ Tư tự bơi?

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 17 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 47 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 17 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?