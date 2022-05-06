Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua

Sao quốc tế 06/05/2022 10:44

Đời tư tình cảm của Triệu Lộ Tư luôn là chủ đề nóng mà công chúng quan tâm.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã có buổi phỏng vấn cởi mở với Tencent video về bộ phim cũng như cuộc sống riêng tư của cô. Theo đó, nữ diễn viên đã tiết lộ mẫu con trai mà mình thích khiến công chúng thích thú.

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể, Lộ Tư nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Bạn thích con trai hệ mèo hay con trai hệ chó?". Được biết, theo cách gọi của giới trẻ Trung Quốc, "con trai hệ chó" biểu thị người có tính cách lơ ngơ còn người hệ mèo thì sẽ vô cùng đáng yêu và hay làm nũng. Nghe đến từ "làm nũng", Lộ Tư bỗng lắc đầu và bảo: "Làm nũng hả, thôi khỏi đi. Tôi muốn một người lạnh lùng, kiểu không quan tâm gì đến tôi".

Lựa chọn của Lộ Tư không khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó cô tự nhận mình không hứng thú với sự ngọt ngào của bản thân lẫn mọi người xung quanh. Như vậy, một chàng trai hay làm nũng, đáng yêu sẽ khó lọt vào mắt xanh của cô nàng.

Có vẻ, Lộ Tư dễ rung động trước "con trai hệ chó" - những người có tính cách lơ ngơ, lạnh lùng và ít quan tâm đến mọi thứ. Những chàng trai như vậy rất có sức hút đối với người khác giới.

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua - Ảnh 2
Lộ Tư dễ rung động trước "con trai hệ chó" - Ảnh minh họa: Internet

 

Đến đây, nhiều người đang "đẩy thuyền" Triệu Lộ Tư - Dương Dương sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bởi Dương Dương có biệt danh là chú cừu ngọt ngào, luôn lịch thiệp và quan tâm đến bạn diễn.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả nhận ra Lộ Tư có vẻ bối rối khi nhận được một câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm nên cách trả lời của cô khá ấp úng. Thêm nữa, công chúng cho rằng cách đặt vấn đề của người hỏi có phần kém duyên, nếu Lộ Tư trả lời không khéo sẽ dễ dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại.

Tin đồn hẹn hò bạn trai cùng ngành chưa hạ nhiệt, Triệu Lộ Tư tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Dương Dương cũng chào thua - Ảnh 3
Dương Dương và Lộ Tư - Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó, trên mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đang trong mối quan hệ lãng mạn với bạn trai cùng ngành. Bạn trai cô thường đến khách sạn nơi nữ diễn viên ở để thăm cô. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, đi dạo và ăn uống vào thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, đó chỉ là lời đồn, còn thực hư ra sao thì mỹ nhân giấu rất kỹ.

Mong rằng, bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư thủ vai sẽ gặt hái được nhiều thành công.

 

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