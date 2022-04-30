So với dàn mỹ nhân 9X mới của Cbiz, Triệu Lộ Tư trở thành nữ diễn viên nổi bật hơn cả nhờ loạt bộ phim liên tục được lên sóng, hợp tác cùng nhiều diễn viên có tiếng tăm trong giới. Tuy nhiên cô nàng vướng vô số scandal liên quan đến đàn anh đàn chị trong nghề và bị gắn mác ‘mỹ nhân trà xanh. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư.

Mới đây, Triệu Lộ Tư khiến netizen ngưỡng mộ khi khoe trọn mặt mộc đẹp tựa nàng thơ, với làn da mịn màng, trắng đến phát sáng. Không cần makeup cầu kỳ, chính gương mặt tròn bầu bĩnh và mái tóc suông dài tô lên nét đẹp trẻ trung không kém phần ngọt ngào của nữ diễn viên, khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Một tài khoản Weibo khác chia sẻ nhan sắc đẹp đến "ná thở" của Triệu Lộ Tư qua góc quay cam thường cận cảnh gương mặt. Dù quay camera thường cũng không thể dìm được người đẹp.

Nhan sắc Triệu Lộ Tư bất chấp fancam - Ảnh minh họa: Internet

Vì sở hữu gương mặt quá tuyệt vời, cùng nhan sắc tựa thần tiên tỷ tỷ, nên việc nữ diễn viên thường hay khoe mặt mộc của mình lên trang cá nhân hay cuộc sống đời thường cũng không có gì lạ. Điều đó lại khiến người hâm mộ xốn xang, ghen tỵ vì sự xinh đẹp của cô.

Triệu Lộ Tư thường khoe mặt mộc lên MXH - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh mà người đẹp Hoa Ngữ còn sở hữu body tuyệt đỉnh khiến ai nấy trầm trồ.