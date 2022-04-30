Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 30/04/2022 14:49

Netizen đã có dịp chiêm ngưỡng loạt ảnh 'mặt mộc' của Triệu Lộ Tư.

So với dàn mỹ nhân 9X mới của Cbiz, Triệu Lộ Tư trở thành nữ diễn viên nổi bật hơn cả nhờ loạt bộ phim liên tục được lên sóng, hợp tác cùng nhiều diễn viên có tiếng tăm trong giới. Tuy nhiên cô nàng vướng vô số scandal liên quan đến đàn anh đàn chị trong nghề và bị gắn mác ‘mỹ nhân trà xanh. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, Triệu Lộ Tư khiến netizen ngưỡng mộ khi khoe trọn mặt mộc đẹp tựa nàng thơ, với làn da mịn màng, trắng đến phát sáng. Không cần makeup cầu kỳ, chính gương mặt tròn bầu bĩnh và mái tóc suông dài tô lên nét đẹp trẻ trung không kém phần ngọt ngào của nữ diễn viên, khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư khoe mặt mộc - Ảnh minh họa: Internet

 

Một tài khoản Weibo khác chia sẻ nhan sắc đẹp đến "ná thở" của Triệu Lộ Tư qua góc quay cam thường cận cảnh gương mặt. Dù quay camera thường cũng không thể dìm được người đẹp.

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng? - Ảnh 3
Nhan sắc Triệu Lộ Tư bất chấp fancam - Ảnh minh họa: Internet

 

Vì sở hữu gương mặt quá tuyệt vời, cùng nhan sắc tựa thần tiên tỷ tỷ, nên việc nữ diễn viên thường hay khoe mặt mộc của mình lên trang cá nhân hay cuộc sống đời thường cũng không có gì lạ. Điều đó lại khiến người hâm mộ xốn xang, ghen tỵ vì sự xinh đẹp của cô.

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư thường khoe mặt mộc lên MXH - Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh mà người đẹp Hoa Ngữ còn sở hữu body tuyệt đỉnh khiến ai nấy trầm trồ.

 

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư còn sở hữu body vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

 

6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

BXH các bộ phim cổ trang cấp S+ do Tencent sản xuất có lượng view ngày đầu cao nhất (0 - 24h) đã chính thức được công bố, thu hút chú ý của phía cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu lộ tư triệu lộ tư mặt mộc triệu lộ tư ngọt ngào sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Thả thí thiên hạ: Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' hào quang bởi dàn nữ phụ này, netizen 'khẳng định' nhìn ai cũng giống nữ chính hơn nữ chính

Thả thí thiên hạ: Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' hào quang bởi dàn nữ phụ này, netizen 'khẳng định' nhìn ai cũng giống nữ chính hơn nữ chính

Triệu Lộ Tư 'hất cẳng' Dương Mịch ra khỏi Ti Mệnh? Netizen bức xúc không khéo lại thành phim hài lố, Dương Mịch không ổn vẫn có tiên khí hơn

Triệu Lộ Tư 'hất cẳng' Dương Mịch ra khỏi Ti Mệnh? Netizen bức xúc không khéo lại thành phim hài lố, Dương Mịch không ổn vẫn có tiên khí hơn

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh'

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh'

Triệu Lộ Tư làm hành động này với Dương Dương trên phim trường, Netizen tố cố tình "bắt chước" Địch Lệ Nhiệt Ba

Triệu Lộ Tư làm hành động này với Dương Dương trên phim trường, Netizen tố cố tình "bắt chước" Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 2 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 2 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?