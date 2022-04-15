Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ thế chỗ Dương Mịch trở thành nữ chính của Ti Mệnh. Trước đó trên mạng xuất hiện thông tin Dương Mịch là mỹ nhân được “chọn mặt gửi vàng” để vào vai nữ chính trong bộ phim Ti Mệnh – được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương.

Triệu Lộ Tư là gương mặt mới nổi của giới hoa ngữ. Gắn mác “mỹ nữ trà xanh” còn marketing quá lố, mua bài viết đánh bóng tên tuổi, so sánh cô với Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba,…Gần đây, là hoạt loạt drama xoay quanh hậu trường phim Thả Thí Thiên Hạ do cô và Dương Dương đóng chính, khiến cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Thế nhưng mới đây, cư dân mạng lại hoang mang trước thông tin Dương Mịch bị “hất cẳng” khói Ti Mệnh, người đẹp sẽ thay thế là Triệu Lộ Tư. Việc này khiến cho nhiều khán giả không hài lòng, bởi lẽ so về cả nhan sắc và diễn xuất thì người đẹp họ Triệu vẫn còn kém xa đàn chị.

Tin đồn Triệu Lộ Tư thay thế Dương Mịch trong dự án này - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài thông tin về việc nữ chính bị thay thế, nam chính của dự án phim Ti Mệnh cũng được tiết lộ. Theo đó, Cung Tuấn sẽ đảm nhận vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Cửu Lộ Phi Hương. Tuy chưa được xác nhận, thế nhưng nhiều khán giả cho rằng việc này rất dễ thành sự thật. Trước đó, cũng từng xuất hiện nhiều thông tin cho biết Cung Tuấn đang rất muốn đóng một bộ phim cổ trang tiên hiệp.

Cung Tuấn vào vai nam chính - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc:

- Tuy biết là dưa nhưng làm ơn giữ nguyên nữ chính Dương Mịch đi, Triệu Lộ Tư không hợp đâu.

- Thà là Dương Mịch đóng còn hơn, Triệu Lộ Tư đóng lại thành phim hài lố mất, còn không có tiên khí nữa chứ.

- Cung Tuấn làm nam chính thì ổn đó, nhưng Triệu Lộ Tư không hợp tẹo nào cả, Dương Mịch cũng không ổn nhưng ít ra nhìn cô ấy còn có vibe nữ chính và tiên khí.

- Tạo hình cổ trang của Triệu Lộ Tư cũng xinh mà, nếu cô ấy đóng chắc cũng ổn, chờ xem Thả Thí Thiên Hạ thế nào đã.

Hiện tại, thông tin Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong bộ phim Ti Mệnh chưa chính thức nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Các khán giả mong chờ thông tin chính xác từ phía nhà sản xuất