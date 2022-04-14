Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong 'Thả Thính Thiên Hạ', liệu có phá nát tạo hình nhân vật gốc như lời đồn?

Sao quốc tế 14/04/2022 22:02

Sau khi poster giới thiệu tạo hình của nhân vật Bạch Phong Tịch, Triệu Lộ Tư bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, đoàn làm phim tiếp tục tung ra poster giới thiệu tạo hình của hai nhân vật chính là Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai và Hắc Phong Tức do Dương Dương đảm nhận. Đáng chú ý, tạo hình của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. 

Nhân vật Bạch Phong Tịch mà Triệu Lộ Tư thủ vai là nữ cường cao lãnh, sắc sảo, có nội tâm đầy mâu thuẫn. Ngay từ khi mới xác nhận sẽ đảm nhận vai diễn này, nữ diễn viên đã vướng phải không ít những tranh cãi. Phần lớn khán giả cho rằng nữ diễn viên chỉ hợp với những vai diễn dễ thương, tinh nghịch, đáng yêu. 

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Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim không được lòng khán giả - Ảnh: Internet

Ngay sau khi poster mới được tung ra, nếu Dương Dương được khán giả khen nức nở vì tạo hình khí chất thì Triệu Lộ Tư lại tiếp tục phải nhận những lời bình luận tiêu cực. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình của cô nàng không thể toát ra phong thái thanh cao, băng lãnh của nhân vật Bạch Phong Tịch trong nguyên tác.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ của tiểu thuyết gốc còn tỏ ra khá thất vọng vì cho rằng nữ diễn viên đang phá nát hình tượng nhân vật. 

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Niều người hâm mộ của tiểu thuyết gốc còn tỏ ra khá thất vọng - Ảnh: Internet
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Tạo hình đầy tiên khí của Dương Dương được khen ngợi - Ảnh: Internet

"Thả thí thiên hạ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt, xoay quanh nữ chính Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) phóng khoáng, tự do, không sợ trời, sợ đất cùng hành trình chinh phục thiên hạ đầy khó khăn thử thách. Đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường là người bạn Hắc Phong Tức (Dương Dương) một công tử nhà giàu, thông minh, nhưng chứa đựng tâm cơ khó đoán.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ sao Châu Á Dương Dương Phim Trung Quốc Thả Thính Thiên Hạ

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