Triệu Lộ Tư hóa 'hắc nữ' trong bộ ảnh mới, liệu còn gọi là 'bản sao của Triệu Lệ Dĩnh'?

Cách đây không lâu, tài khoản weibo chính thức của tạp chí OK đã đăng tải bức hình của Triệu Lộ Tư trên trang bìa tháng 3. Ngay sau đó, những tấm hình đã gây "bão" cộng đồng mạng bởi tạo hình vừa xinh đẹp lại vô cùng cuốn hút của nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh, nàng tiểu hoa 9x xuất hiện với mái tóc xoăn đặc trưng của thập niên 90. Đáng chú ý, lối trang điểm đậm với mắt khói và son đậm của cô nàng đã khiến cư dân mạng phải bất ngờ vì quá hợp. Bởi vì trước giờ, nữ diễn viên thường trang điểm vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào chuẩn "nữ thần thanh xuân". Tạo hình này hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của Triệu Lộ Tư.