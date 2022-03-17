Triệu Lộ Tư hóa 'hắc nữ' trong bộ ảnh mới, liệu còn gọi là 'bản sao của Triệu Lệ Dĩnh'?

Sao quốc tế 17/03/2022 17:06

Trong bộ ảnh gần đây, nhan sắc khác lạ của Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng.

Cách đây không lâu, tài khoản weibo chính thức của tạp chí OK đã đăng tải bức hình của Triệu Lộ Tư trên trang bìa tháng 3. Ngay sau đó, những tấm hình đã gây "bão" cộng đồng mạng bởi tạo hình vừa xinh đẹp lại vô cùng cuốn hút của nữ diễn viên. 

Trong loạt ảnh, nàng tiểu hoa 9x xuất hiện với mái tóc xoăn đặc trưng của thập niên 90. Đáng chú ý, lối trang điểm đậm với mắt khói và son đậm của cô nàng đã khiến cư dân mạng phải bất ngờ vì quá hợp. Bởi vì trước giờ, nữ diễn viên thường trang điểm vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào chuẩn "nữ thần thanh xuân". Tạo hình này hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của Triệu Lộ Tư. 

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Bên cạnh đó, cô nàng còn diện những bộ trang phục cực thời thượng với áo khoác dài màu đỏ cực nổi bật. Tất cả những điều ấy đã tạo lên một cô nàng nổi loạn, vừa bí ẩn nhưng lại có sức hút khiến ai nấy đều không thể cưỡng lại. Hiếm khi rũ bỏ hình tượng trong trẻo "bánh bèo", tạo hình này của "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh" được đánh giá rất là mang tính nghệ thuật cao. Ngoài ra, không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư không còn hướng đi theo hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh nữa.

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Hình tượng trong trẻo, ngọt ngào thường ngày của cô nàng - Ảnh: Internet

Dường như lần này, nữ diễn viên muốn thử thách bản thân trong hình ảnh mới. Khán giả đang rất hài lòng với hướng đi của Triệu Lộ Tư và mong đợi những tác phẩm mới trong tương lai.

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