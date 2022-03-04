Đều sở hữu gương mặt thơ ngây, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng 'so kè' nhan sắc đời thường

Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng đều là những diễn viên nổi tiếng thuộc thế hệ 9X của Cbiz. Đều sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo chuẩn "mối tình đầu", cả hai thường xuyên đăng tải những bức hình đời thường của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng.

Triệu Lộ Tư là một ngôi sao thường xuyên chia sẻ các hình ảnh đời thường của mình lên các trang mạng xã hội. Nhan sắc xinh đẹp, giản dị cùng nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của cô nàng đã nhận được vô số lượt thả tim từ cộng đồng mạng. Đồng thời, cô nàng cũng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo, ngây thơ. Nữ diễn viên rất chăm chỉ cập nhật những khoảnh khắc cô đi dạo phố, ngồi trên tàu điện,...