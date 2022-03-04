Đều sở hữu gương mặt thơ ngây, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng 'so kè' nhan sắc đời thường

Sao quốc tế 04/03/2022 15:22

Quan Hiểu Đồng và Triệu Lộ Tư vốn đều nổi tiếng với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng đều là những diễn viên nổi tiếng thuộc thế hệ 9X của Cbiz. Đều sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo chuẩn "mối tình đầu", cả hai thường xuyên đăng tải những bức hình đời thường của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng.

Triệu Lộ Tư là một ngôi sao thường xuyên chia sẻ các hình ảnh đời thường của mình lên các trang mạng xã hội. Nhan sắc xinh đẹp, giản dị cùng nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của cô nàng đã nhận được vô số lượt thả tim từ cộng đồng mạng. Đồng thời, cô nàng cũng nổi tiếng với nhan sắc trong trẻo, ngây thơ. Nữ diễn viên rất chăm chỉ cập nhật những khoảnh khắc cô đi dạo phố, ngồi trên tàu điện,...

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Dù không trang điểm quá đậm, cũng không mặc lên những bộ quần áo lộng lẫy nhưng nữ diễn viên vẫn khiến dân mạng xao xuyến bằng gương mặt tự nhiên và thể hiện gu thời trang của chính mình.

Bên cạnh đó, Quan Hiểu Đồng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Thậm chí, cô nàng không ít lần khiến người hâm mộ phải "rụng tim" vì những bức ảnh khoe mặt mộc quá đỗi xinh đẹp. Sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng chiều cao ấn tượng, nữ diễn viên còn từng không ít lần khiến công chúng "mất ăn mất ngủ" vì body chuẩn chỉnh và đôi chân thon dài.

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Cả hai đều là những sao nữ tích cực khoe các bức hình không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ nhàng nhất. Chính vì thế mà các người đẹp chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với nét đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn như em bé và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Hiện nay, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng được đánh giá là những ngôi sao 9x có triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

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