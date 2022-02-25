"Mỹ nhân trà xanh" Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới

Nhắc tới nữ thần nhan sắc thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung, Triệu Lộ Tư chắc chắn là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của công chúng nhờ vẻ đẹp hoàn hảo. Ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã là hot girl đình đám MXH.

Sở hữu gương mặt V-line trời ban cùng đường nét hoàn hảo, nữ diễn viên hiện đang là đối thủ nhan sắc đáng gờm của hội chị em Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch hay Angela Baby.