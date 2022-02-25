"Mỹ nhân trà xanh" Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới

Sao quốc tế 25/02/2022 08:10

Trong những bức ảnh hậu trường, Triệu Lộ Tư khiến các fan xuýt xoa vì visual quá đỗi hoàn hảo của mình.

Nhắc tới nữ thần nhan sắc thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung, Triệu Lộ Tư chắc chắn là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của công chúng nhờ vẻ đẹp hoàn hảo. Ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã là hot girl đình đám MXH.

'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 1

Sở hữu gương mặt V-line trời ban cùng đường nét hoàn hảo, nữ diễn viên hiện đang là đối thủ nhan sắc đáng gờm của hội chị em Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch hay Angela Baby.

'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 2

Mới đây, MXH xứ Trung được dịp trầm trồ trước 2 tấm hình hậu trường vô cùng xinh đẹp của Triệu Lộ Tư. Lộ diện với chiếc váy bồng bềnh, "Mỹ nhân trà xanh" gây ấn tượng mạnh với tạo hình hình hồ điệp tiên tử khoe visual đẳng cấp.

'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 3

Người tình tin đồn của Dương Dương khiến dân tình u mê nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, đặc biệt là góc nghiêng không tì vết. Xứng danh đối thủ của Nhiệt Ba, cô nàng khiến netizen phải gật gù công nhận rằng Lộ Tư có nét đẹp không hề thua kém đàn chị.

'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 4
'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 5
'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 6
'Mỹ nhân trà xanh' Triệu Lộ Tư gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như tiên tử, xứng danh mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ mới - Ảnh 7

 ẢNH: Internet

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34

Được mệnh danh là nàng “Tiểu Long Nữ” xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ.

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư Nhan sắc Triệu Lộ Tư

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