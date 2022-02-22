"Hoa hậu quốc dân" H’Hen Niê khiến fan hâm mộ phát cuồng khi xuất hiện với phong cách cool ngầu, cá tính

Không chỉ tham gia chương trình với tư cách là cựu hoa hậu, cô còn được BTC lựa chọn là một trong số giám khảo "cầm cân nảy mực" của mùa giải Miss Universe Việt Nam năm nay.
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H’Hen Niê sinh năm 1992, là người dân tộc Ê Đê. Xuất phát điểm từ một gia đình có điều kiện khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk, cô đã sớm ý thức được hoàn cảnh là luôn nỗ lực trong học tập, cuộc sống. Sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam, cô vẫn giữ cho mình cách sống đơn giản, tiết kiệm. Nhiều năm ở nhà thuê ở TP.HCM, H’Hen Niê còn thường xuyên sử dụng lại đồ cũ cả khi đi sự kiện lẫn ở cuộc sống đời thường.
Sáng 22/02 mới đây, hoạt động khởi động của cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" đã diễn ra tại TP.HCM. Trong sự kiện, H’Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện với bộ trang phục khoe được cả sự nóng bỏng, cá tính trước đám đông.
Hình ảnh mới lạ này của cô đã khiến fan hâm mộ không khỏi phấn khích. Quả thật người đẹp sinh năm 1992 rất phù hợp với danh hiệu "tắc kè hoa" của Showbiz Việt khi dũng cảm thử sức với rất nhiều phong cách đa dạng.
Ảnh: Internet