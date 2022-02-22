Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ "dao kéo"

Sao Việt 22/02/2022 06:24

Cộng đồng mạng nghi ngờ Ninh Dương Lan Ngọc vừa "dao kéo" vòng 1 sau bức ảnh khác lạ vừa được cô đăng tải.

Sau khi tham gia Running Man Việt, khán giả chứng kiến không ít lần "lăn xả" của Ninh Dương Lan Ngọc qua các thử thách của chương trình. "Ngọc nữ trăm tỉ" điệu đà ngày nào nay lầy lội đến khó tin. Có lẽ chính sự hài hước, yêu đời đã giúp Ninh Dương Lan Ngọc trẻ mãi không già, nhan sắc thăng hạng qua thời gian. Ấy thế mà mới đây, nữ diễn viên khiến cả cõi mạng "chấn động" trước diện mạo hiện tại.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 1

Cụ thể, vào sáng đầu tuần, Lan Ngọc đã gây "bão" với bức ảnh selfie tại một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Mặc đồ tắm màu hồng, nữ diễn viên zoom cận cảnh vòng 1 căng tràn, để lộ khe ngực đầy gợi cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 2

Tuy nhiên ngay dưới phần tương tác, bên cạnh những bình luận xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô, không ít người nhận thấy đôi gò bồng đảo to bất thường, đặt nghi vấn Lan Ngọc vừa "dao kéo" nên tiện thể... khoe luôn. Đến cả Xuân Lan còn chịu không nổi nữa mà: "Chị ngợp quá bé".

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 3

 

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 4

 

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 5

 

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 6

 

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 7

 

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ 'dao kéo' - Ảnh 8

 

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây

Ngọc Trinh đầy khí chất nữ tổng tài trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội khi diện trang phục vest trắng nhã nhặn.

Xem thêm
Từ khóa:   Clip nhạy cảm của Ninh Dương Lan Ngọc Ninh Dương Lan Ngọc Running Man Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"