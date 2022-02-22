Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ "dao kéo"

Cộng đồng mạng nghi ngờ Ninh Dương Lan Ngọc vừa "dao kéo" vòng 1 sau bức ảnh khác lạ vừa được cô đăng tải.
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Sau khi tham gia Running Man Việt, khán giả chứng kiến không ít lần "lăn xả" của Ninh Dương Lan Ngọc qua các thử thách của chương trình. "Ngọc nữ trăm tỉ" điệu đà ngày nào nay lầy lội đến khó tin. Có lẽ chính sự hài hước, yêu đời đã giúp Ninh Dương Lan Ngọc trẻ mãi không già, nhan sắc thăng hạng qua thời gian. Ấy thế mà mới đây, nữ diễn viên khiến cả cõi mạng "chấn động" trước diện mạo hiện tại.
Cụ thể, vào sáng đầu tuần, Lan Ngọc đã gây "bão" với bức ảnh selfie tại một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Mặc đồ tắm màu hồng, nữ diễn viên zoom cận cảnh vòng 1 căng tràn, để lộ khe ngực đầy gợi cảm.
Tuy nhiên ngay dưới phần tương tác, bên cạnh những bình luận xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô, không ít người nhận thấy đôi gò bồng đảo to bất thường, đặt nghi vấn Lan Ngọc vừa "dao kéo" nên tiện thể... khoe luôn. Đến cả Xuân Lan còn chịu không nổi nữa mà: "Chị ngợp quá bé".