Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh diện bikini khoe vòng một căng tràn, cư dân mạng một mực nghi ngờ "dao kéo"

Sau khi tham gia Running Man Việt, khán giả chứng kiến không ít lần "lăn xả" của Ninh Dương Lan Ngọc qua các thử thách của chương trình. "Ngọc nữ trăm tỉ" điệu đà ngày nào nay lầy lội đến khó tin. Có lẽ chính sự hài hước, yêu đời đã giúp Ninh Dương Lan Ngọc trẻ mãi không già, nhan sắc thăng hạng qua thời gian. Ấy thế mà mới đây, nữ diễn viên khiến cả cõi mạng "chấn động" trước diện mạo hiện tại.

Cụ thể, vào sáng đầu tuần, Lan Ngọc đã gây "bão" với bức ảnh selfie tại một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Mặc đồ tắm màu hồng, nữ diễn viên zoom cận cảnh vòng 1 căng tràn, để lộ khe ngực đầy gợi cảm.