Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây

Ngọc Trinh đầy khí chất nữ tổng tài trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội khi diện trang phục vest trắng nhã nhặn.

Ngọc Trinh luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả. Mỗi khi xuất hiện, cô nàng lại ăn vận với phong cách thời trang khác nhau, song điểm chung của Ngọc Trinh là đều khiến khán giả phải "xỉu up xỉu down" bởi nhan sắc hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh. "Nữ hoàng nội y" vốn quen mặt với công chúng trong loạt trang phục hở hang, táo bạo, đôi khi là phản cảm và gây nhiều tranh cãi mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên hình ảnh mới nhất của cô nàng đã khiến không ít cư dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O" vì ngạc nhiên.

Trong lần xuất hiện mới đây tại Hà Nội để tham dự một sự kiện của công ty do cô đảm nhiệm vị trí CEO, người đẹp Trà Vinh đã lựa chọn set đồ vest màu trắng cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Cô nàng toát lên vẻ đẹp sang chảnh, quyền lực của một "nữ tổng tài". Những năm gần đây, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thẩm mỹ. Phong cách này của chân dài nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Đa phần fan hâm mộ đều cho rằng cô khá phù hợp với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng này.

Trong sự kiện này, Ngọc Trinh cũng chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp do cô điều hành gặp phải trong thời gian dịch bệnh. Nhiều người dùng cũng đã để lại bình luận bên dưới loạt ảnh, cư dân mạng không ngần ngại để lại lời khen cho nhan sắc của Ngọc Trinh. - "Thần thái quá chị ơi". - "Đúng chuẩn CEO luôn rồi, xuất sắc chủ tịch ơi". - "Cho em xin vía xinh đẹp bất chấp thời gian đi chị Ngọc Trinh". - "Không biết làm thế nào mà Ngọc Trinh giữ được nhan sắc đẹp bất chấp thời gian nữa".

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