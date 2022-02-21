Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây

Sao Việt 21/02/2022 05:49

Ngọc Trinh đầy khí chất nữ tổng tài trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội khi diện trang phục vest trắng nhã nhặn.

Ngọc Trinh luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả. Mỗi khi xuất hiện, cô nàng lại ăn vận với phong cách thời trang khác nhau, song điểm chung của Ngọc Trinh là đều khiến khán giả phải "xỉu up xỉu down" bởi nhan sắc hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh.

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 1

 "Nữ hoàng nội y" vốn quen mặt với công chúng trong loạt trang phục hở hang, táo bạo, đôi khi là phản cảm và gây nhiều tranh cãi mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên hình ảnh mới nhất của cô nàng đã khiến không ít cư dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O" vì ngạc nhiên.

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 2

Trong lần xuất hiện mới đây tại Hà Nội để tham dự một sự kiện của công ty do cô đảm nhiệm vị trí CEO, người đẹp Trà Vinh đã lựa chọn set đồ vest màu trắng cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Cô nàng toát lên vẻ đẹp sang chảnh, quyền lực của một "nữ tổng tài". Những năm gần đây, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 3

 Phong cách này của chân dài nhận được khá nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Đa phần fan hâm mộ đều cho rằng cô khá phù hợp với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng này.

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 4 

Trong sự kiện này, Ngọc Trinh cũng chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp do cô điều hành gặp phải trong thời gian dịch bệnh.

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 5

Nhiều người dùng cũng đã để lại bình luận bên dưới loạt ảnh, cư dân mạng không ngần ngại để lại lời khen cho nhan sắc của Ngọc Trinh.

- "Thần thái quá chị ơi".

- "Đúng chuẩn CEO luôn rồi, xuất sắc chủ tịch ơi".

- "Cho em xin vía xinh đẹp bất chấp thời gian đi chị Ngọc Trinh".

- "Không biết làm thế nào mà Ngọc Trinh giữ được nhan sắc đẹp bất chấp thời gian nữa".

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 6

 

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 7

 

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây - Ảnh 8

 

 

Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng body siêu nóng bỏng sau quá trình tập luyện vất vả

Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng body siêu nóng bỏng sau quá trình tập luyện vất vả

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh diện trang phục gợi cảm trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh My - Ngọc Trinh ngọc trinh bikini Ngọc Trinh sexy

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"