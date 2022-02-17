Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine

Sao Việt 17/02/2022 06:30

Nhan sắc xinh đẹp cùng body nóng bỏng của Thiều Bảo Trang nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Vào năm 2012, Thiều Bảo Trang - chị gái ruột Thiều Bảo Trâm tham dự cuộc thi The Voice nhưng phải dừng chân bất đắc dĩ vì vướng ồn ào tình ái với nhạc sĩ Phương Uyên . Thời điểm này, trên MXH lan truyền đoạn ghi âm có nội dung cho rằng Thiều Bảo Trang được sắp xếp vào thứ hạng cao nhất của cuộc thi do có mối quan hệ thân thiết với Phương Uyên.

Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 1

Hậu lùm xùm này, cả hai thoải mái hơn khi lộ diện và thường xuyên bị "team qua đường" bắt gặp những khoảnh khắc thân thiết, đưa đón nhau đi diễn và ôm ấp chốn đông người. Trong hành trình 9 năm qua, nhạc sĩ Phương Uyên luôn có mặt trong những ngày đặc biệt của Thiều Bảo Trang nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Cho đến tối 4/10, chị gái Thiều Bảo Trâm gây xôn xao khi cho biết đã nhập hội độc thân.

Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 2

Ngày Valentine 14/2, nhạc sĩ Phương Uyên gây bất ngờ khi công khai hình ảnh thân mật bên nữ ca sĩ Thanh Hà khiến nhiều người cho rằng, cô ngầm xác nhận tình yêu mới sau tin đồn rạn nứt với Thiều Bảo Trang.

Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 3

Đáng nói, trước tin đồn hẹn hò của Phương Uyên, Thiều Bảo Trang vẫn tỏ ra bình thản. Cô đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini nóng bỏng trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Trong ảnh, Thiều Bảo Trang thể hiện tinh thần tươi vui, khoe đường cong chữ S, vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. 

Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 4

"Phú Quốc 50°C theo nhiệt độ trái tim", cô chú thích. 

Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 5

Nhiều lần chia sẻ với truyền thông về mối quan hệ trước đó, Thiều Bảo Trang cho hay cô rất biết ơn và coi Phương Uyên là vị "ân nhân" lớn nhất sự nghiệp. Còn Phương Uyên thì khẳng định cô chỉ xem Thiều Bảo Trang là cô học trò nhỏ cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ.

Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 6
Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 7
Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 8
Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine - Ảnh 9

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Ca sĩ Thiều Bảo Trang Chị gái Thiều Bảo Trâm Phương Uyên chia tay Thiều Bảo Trang

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