Thiều Bảo Trang tung ảnh diện bikini sexy nghẹt thở sau khi 'tình tin đồn' công khai bạn gái đồng giới đúng ngày Valentine

Vào năm 2012, Thiều Bảo Trang - chị gái ruột Thiều Bảo Trâm tham dự cuộc thi The Voice nhưng phải dừng chân bất đắc dĩ vì vướng ồn ào tình ái với nhạc sĩ Phương Uyên . Thời điểm này, trên MXH lan truyền đoạn ghi âm có nội dung cho rằng Thiều Bảo Trang được sắp xếp vào thứ hạng cao nhất của cuộc thi do có mối quan hệ thân thiết với Phương Uyên.

Hậu lùm xùm này, cả hai thoải mái hơn khi lộ diện và thường xuyên bị "team qua đường" bắt gặp những khoảnh khắc thân thiết, đưa đón nhau đi diễn và ôm ấp chốn đông người. Trong hành trình 9 năm qua, nhạc sĩ Phương Uyên luôn có mặt trong những ngày đặc biệt của Thiều Bảo Trang nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Cho đến tối 4/10, chị gái Thiều Bảo Trâm gây xôn xao khi cho biết đã nhập hội độc thân.