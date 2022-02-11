"Em gái" Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23

Diễn viên kiêm người mẫu Quỳnh Hương vừa khiến dân tình bấn loạn khi khoe loạt hình diện bikini đầy gợi cảm.
- Nhan sắc những mỹ nhân tuổi Dần vạn người mê của Showbiz Việt: Người xứng danh 'ngọc nữ', người được vinh danh tại đấu trường nhan sắc quốc tế
- Chi Pu 'đốt mắt' người hâm mộ, khiến dân tình chao đảo khi khoe ảnh diện bikini táo bạo ngày đầu năm
Quỳnh Hương sinh năm 1998 và được "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp nâng đỡ suốt hơn 5 năm qua. Vào chung công ty với loạt người mẫu như: Ngọc Trinh, Linh Chi, Tường Vy, Kỳ Hân, Lê Hà... cô được xây dựng phong cách trong trẻo, ngọt ngào thời mới lộ diện.
Về hoạt động nghệ thuật, chân dài 9x từng trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh và đóng phim nhưng không có hoạt động ghi dấu ấn tên tuổi.
Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, cô chuyển hưởng từ mỹ nhân ngoan hiền sang người đẹp thích mặc hở mọi lúc, mọi nơi.
Bước vào độ tuổi 23, Quỳnh Hương theo đuổi hình tượng của một người đẹp ưa thích phong cách hiện đại, sexy.
Quỳnh Hương chuộng mặc những bộ đồ hút mắt ở cả đời thường lẫn khi xuất hiện trước đám đông. Ở mọi góc chụp hình, cô khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn.