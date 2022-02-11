"Em gái" Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23

Sao Việt 11/02/2022 23:30

Diễn viên kiêm người mẫu Quỳnh Hương vừa khiến dân tình bấn loạn khi khoe loạt hình diện bikini đầy gợi cảm.

Quỳnh Hương sinh năm 1998 và được "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp nâng đỡ suốt hơn 5 năm qua. Vào chung công ty với loạt người mẫu như: Ngọc Trinh, Linh Chi, Tường Vy, Kỳ Hân, Lê Hà... cô được xây dựng phong cách trong trẻo, ngọt ngào thời mới lộ diện.

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 1

Về hoạt động nghệ thuật, chân dài 9x từng trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh và đóng phim nhưng không có hoạt động ghi dấu ấn tên tuổi.

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 2

Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, cô chuyển hưởng từ mỹ nhân ngoan hiền sang người đẹp thích mặc hở mọi lúc, mọi nơi.

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 3

Bước vào độ tuổi 23, Quỳnh Hương theo đuổi hình tượng của một người đẹp ưa thích phong cách hiện đại, sexy.

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 4

Quỳnh Hương chuộng mặc những bộ đồ hút mắt ở cả đời thường lẫn khi xuất hiện trước đám đông. Ở mọi góc chụp hình, cô khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn.

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 5

 

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 6

 

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 7

 

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 8

 

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 9

 

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 10

 

'Em gái' Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23 - Ảnh 11

 

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt'

Quỳnh Nga gây choáng khi khoe dáng cực chuẩn sau Tết trong trang phục bó 'sát sàn sạt'

Quỳnh Nga dành rất nhiều thời gian luyện tập và cải thiện số đo ba vòng, khiến nhiều người trầm trồ mỗi khi cô khoe ngực nở, eo thon.

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