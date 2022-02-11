"Em gái" Ngọc Trinh gây sốc với gu ăn mặc sexy táo bạo lấn lướt đàn chị ở tuổi 23

Quỳnh Hương sinh năm 1998 và được "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp nâng đỡ suốt hơn 5 năm qua. Vào chung công ty với loạt người mẫu như: Ngọc Trinh, Linh Chi, Tường Vy, Kỳ Hân, Lê Hà... cô được xây dựng phong cách trong trẻo, ngọt ngào thời mới lộ diện.

Về hoạt động nghệ thuật, chân dài 9x từng trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh và đóng phim nhưng không có hoạt động ghi dấu ấn tên tuổi.