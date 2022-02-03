Nhan sắc những mỹ nhân tuổi Dần vạn người mê của Showbiz Việt: Người xứng danh 'ngọc nữ', người được vinh danh tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Linh Nga sinh năm 1986, là con gái của nghệ sĩ múa Linh Vương - Đặng Hùng. Cô nổi tiếng từ năm 2019, với liveshow cá nhân Vũ tại Hà Nội, năm 2009. Từ đây, mọi người gọi cô với biệt danh chim công làng múa.

Năm 25 tuổi, người đẹp nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Không chỉ có tài năng múa, Linh Nga còn được yêu thích bởi vẻ ngoài thanh thoát, thường góp mặt trong các sự kiện thời trang và được mời làm nàng thơ cho các nhà thiết kế, thương hiệu.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo ba vòng 83-62-92. Thuỳ Tiên là cô gái có kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được chiếc vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế sau 8 năm chúng ta cử đại diện tham gia đấu trường này.

Là mỹ nhân tuổi Dần, Thuỳ Tiên sở hữu phẩm chất kiên định, bản lĩnh theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. "Thật lòng khi bắt đầu cuộc thi, tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Nhưng nếu bạn biết theo đuổi ước mơ và cố gắng phấn đấu, bạn sẽ thành công. Vì thế, bạn hãy bắt đầu giấc mơ của mình ngay từ bây giờ. Với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực” - Thuỳ Tiên từng chia sẻ.

Năm Nhâm Dần 2022 dự báo sẽ là một năm vô cùng đáng nhớ với Thuỳ Tiên khi cô sẽ cùng với BTC Miss Grand International đi tới nhiều nơi trên khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh trong một năm đương nhiệm của mình.

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà

Nữ diễn viên sinh năm 1986 (tuổi Bính Dần) trưởng thành trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn ở Tiền Giang. Sớm đam mê nghệ thuật, Tăng Thanh Hà được mẹ tạo điều kiện cho học kịch nghệ ở một sân khấu tại Tp.HCM

Sở hữu gương mặt sắc nét, nụ cười tươi tắn, nữ nghệ sĩ 8X bén duyên với công việc người mẫu ảnh và từng xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí nổi tiếng dành cho giới trẻ.

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà được phong danh là ngọc nữ màn ảnh Việt khi có những vai diễn để đời trong cả những dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như: “Hương phù sa”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng centimet”, “Mỹ nhân kế”...

Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà còn là một biểu tượng nhan sắc được cả giới hoạt động nghệ thuật và công chúng đánh giá cao. Tuy nhiên khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, người đẹp khiến nhiều người trầm trồ trước hạnh phúc của gia đình cô.

Á hậu Thụy Vân

Sau khi đạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác, Á hậu Thụy Vân chọn làm MC, Biên tập viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh. Hiện nay, Thuỵ Vân là người dẫn chương trình "Chuyển động 24h".

Á hậu Thuỵ Vân sinh năm 1986 tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào năm 2008. Sau nhiều năm miệt mài với sự nghiệp, Thuỵ Vân đang có cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn bên chồng con và là tấm gương sáng khiến nhiều đàn em ngưỡng mộ.

Diễn viên Thúy Diễm

Là nữ diễn viên tuổi Dần, tuy vẻ ngoài đầy nữ tính, dịu dàng nhưng Thúy Diễm cho rằng cô là tuýp người mạnh mẽ ở nội lực.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 cho rằng: “Với Diễm, năm tuổi nó không quyết định số phận, tính cách hay vận may của mỗi người mà thành công hay không là ở sự nỗ lực của từng cá thể trong cuộc sống”.